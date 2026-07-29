இந்திய அணி பயிற்சியாளர்கள் ரையான் டென் டோஸ்கேட், டி திலீப் விடுவிப்பு: பிசிசிஐ அறிவிப்பு!
நைட் ரைடர்ஸ் குழுமத்தின் கிரிக்கெட் உத்தி பிரிவின் (Head of Cricket Strategy) தலைவராக ரையன் டென் டோஸ்காட் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 11:05 AM IST
ஹைதராபாத்: ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து இந்திய அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர் ரையான் டென் டோஸ்கேட் மற்றும் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி.திலீப் ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்திய அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்திலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஆண்டில் இந்திய அணி விளையாடப் போகும் முதல் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் இதுவாகும். இந்த நிலையில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக கே.எல். ராகுலும் தொடர்ந்து செயல்படவுள்ளனர்.
இதற்காக இந்திய அணி தயாராகி வரும் நிலையில், அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படவுள்ளன. அந்தவகையில் இந்திய அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர் ரையான் டென் டோஸ்கேட் மற்றும் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி. திலீப் ஆகியோரின் ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, அவர்கள் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
BCCI secretary Devajit Saikia has told IANS that Ryan Ten Doeschate and T Dilip's contracts with the Indian men’s cricket team have ended.— IANS (@ians_india) July 28, 2026
“T Dilip’s contract was on extension for the last one year. His contract was over last year, but we gave him an extension of one additional… pic.twitter.com/wJHs0hDmSV
முன்னதாக இருவரும் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. குறிப்பாக, டென் டோஸ்கேட் தனது பதவியில் இருந்து விலகி, ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இணையவுள்ளதாகவும் செய்திகள் பரவின. இந்நிலையில், அந்தத் தகவல்களை மறுத்துள்ள பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா, அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதற்கான உண்மையான காரணத்தை விளக்கியதுடன், புதிய பயிற்சியாளர்கள் நியமனம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து ஐ.ஏ.என்.எஸ் செய்தி நிறுவனத்திற்கு தேவஜித் சைகியா அளித்த பேட்டியில் "ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி. திலீப்பின் ஒப்பந்தம் கடந்த ஆண்டே முடிவடைந்துவிட்டது. எனினும், அவருக்கு கூடுதலாக ஓராண்டு ஒப்பந்த நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல், உதவிப் பயிற்சியாளர் ரையான் டென் டோஸ்கேட்டின் ஒப்பந்தக் காலம் கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது.
ஒப்பந்தக் காலம் முடிந்த போதிலும், இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான தொடர் ஜூலை 19 அன்று முடியும் வரை அவர்கள் இருவரும் அணியுடன் தொடர்ந்து பயணித்தனர். தற்போது அந்தத் தொடர் நிறைவடைந்துவிட்டதால், அவர்களின் ஒப்பந்தத்தை மேலும் நீட்டிக்கப் போவதில்லை என பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளது. ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடைந்ததன் காரணமாகவே அவர்கள் இருவரும் தற்போது அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக பல்வேறு ஊகங்களும், தவறான தகவல்களும் பரவி வருகின்றன. அதில் எந்த உண்மையும் இல்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இது முழுக்க முழுக்க ஒப்பந்தம் சார்ந்த முடிவு மட்டுமே. தற்போது காலியாக உள்ள இந்த இடங்களுக்குப் புதிய பயிற்சியாளர்களைத் தேர்வு செய்யும் பணியில் பிசிசிஐ தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இன்னும் ஓரிரு நாள்களில், புதிய பயிற்சியாளர்கள் யார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Welcome home, Tendo 💜🥺 pic.twitter.com/Ut7hWqMAsA— KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 29, 2026
இதன் மூலம் இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியில் புதிய பயிற்சியாளர்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. அதிலும் அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக அசாம் மற்றும் ரயில்வேஸ் அணிகளுக்காக உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடிய முன்னாள் வீரர் சுபதீப் கோஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது இந்த நியமனம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை பிசிசிஐ இதுவரை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
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இதற்கிடையில், நைட் ரைடர்ஸ் குழுமத்தின் கிரிக்கெட் உத்தி பிரிவின் (Head of Cricket Strategy) தலைவராக ரையன் டென் டோஸ்காட் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மட்டுமின்றி, கரீபியன் பிரீமியர் லீக், யுஏஇ டி20 மற்றும் அமெரிக்காவின் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் என உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளின் கிரிக்கெட் உத்திகள், வீரர்களைத் தேர்வு செய்தல் மற்றும் வீரர்களின் மேம்பாடு ஆகியவற்றை அவர் கவனிப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.