தொடர் தோல்வி எதிரொலி: இந்திய டி20 அணியின் வீழ்ச்சி குறித்து பிசிசிஐ தீவிர ஆய்வு
இந்திய அணி டி20 தரவரிசையில் தனது முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள, சவுதாம்டனில் நடைபெறும் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 3:14 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து தொடர் தோல்விக்குப் பின், இந்திய டி20 அணியின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஜூலை 19ஆம் தேதி விரிவான ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தவுள்ளதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 158 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிகபட்சமாக 80 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
பின்னர் 159 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய இங்கிலாந்து அணியில், கேப்டன் ஹாரி புரூக் 79 ரன்களையும், பில் சால்ட் 59 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம், இங்கிலாந்து அணி 13.5 ஓவர்களில் ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து 159 ரன்கள் எடுத்து எளிதாக வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இருதரப்பு டி20 தொடர் வரலாற்றில் இங்கிலாந்திடம் இந்திய அணி தொடரை இழப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். அயர்லாந்து தொடரையும் சேர்த்து இந்திய அணி டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு தொடர்களை இழந்து பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணி மீதான விமர்சனங்கள் அதிகரித்து வருவதுடன், அணியின் கேப்டன் மற்றும் பயிற்சியாளர் மீதான கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.
England win the 4th T20I by nine wickets to take a 3-0 lead in the series.— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/vKZQwVKyYP#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/h8dw0OgWw6
சமீபகாலமாக டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணி கடும் சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது. அயர்லாந்துக்கு எதிராக வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 2-0 எனத் தொடரை இழந்த இந்தியா, தற்போது இங்கிலாந்திடமும் தொடரை இழந்துள்ளது. குறிப்பாக நாட்டிங்ஹாமில் நடைபெற்ற மூன்றாவது டி20 போட்டியில் வெறும் 76 ரன்களுக்குச் சுருண்டு, 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சாதனைத் தோல்வியைப் பதிவு செய்தது.
இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் மற்றும் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள், வேகப்பந்துவீச்சுக்குச் சாதகமான ஆடுகளங்களில் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகின்றனர். ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த பந்துவீச்சாளர்கள் அணியில் இல்லாததால் பந்துவீச்சுத் துறையும் பலவீனமாகக் காட்சியளிக்கிறது; அத்துடன் அணியின் ஃபீல்டிங் தரமும் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது.
இந்நிலையில்தான், இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் முடிந்தவுடன் இந்திய ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் அணியின் செயல்பாடுகள் குறித்து பிசிசிஐ விரிவான ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தவுள்ளதாக அதன் செயலாளர் தேவஜித் சைகியா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்திய டி20 அணி தற்போது ஒரு மோசமான கட்டத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அயர்லாந்து தொடர் மற்றும் தற்போதைய இங்கிலாந்து தொடரில் அணியின் செயல்பாடுகள் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன.
Devajit Saikia, BCCI Secretary, told IANS:-— IANS (@ians_india) July 10, 2026
“The thing is very simple. The Indian T20I team is going through a bad phase in their games against England and Ireland before. So, we have to do a review once this series is over. A bad phase comes for every team and right now, a bad… pic.twitter.com/ojRisgICf8
எனவே, இந்தச் சுற்றுப்பயணம் முடிந்தவுடன் அணியின் பிரச்சினைகள் குறித்து பிசிசிஐ தீவிரமாக ஆய்வு செய்யும். விஷயம் மிகவும் எளிதானது. தற்போதைய தொடர் முடிந்ததும் விரிவான ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தப்படும். வீரர்கள் என்னென்ன பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதை ஆராய்ந்து, அதற்கு நிச்சயமாகத் தீர்வு காண்போம். ஜூலை 19 அன்று இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்தவுடன் இந்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெறும்" என்றார்.
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தற்சமயம் இந்திய அணி டி20 தரவரிசையில் தனது முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள, சவுதாம்டனில் நடைபெறும் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழலில் உள்ளது. அதேசமயம், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கு முன்பாக அமலுக்கு வருமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.