ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் அணிகளுக்கும் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த பிசிசிஐ; காரணம் என்ன?

பிசிசிஐ வெளியிட்டிருக்கும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும், அதனை அனைத்து அணிகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026
ஐபிஎல் 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் வீரர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் குறித்து, அனைத்து அணிகளுக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) 8 பக்கங்கள் கொண்ட வழிகாட்டுதல் நெறிமுறையை வெளியிட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. அதற்கேற்க சில தினங்களுக்கு முன்பு ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆஃப் மற்றும் இறுதிப் போட்டிக்கான அட்டவணையையும் பிசிசிஐ வெலியிட்டிருந்தது.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தற்சமயம், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வீரர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் குறித்து, அனைத்து அணிகளுக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) 8 பக்கங்கள் கொண்ட புதிய வழிகாட்டுதல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிலும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா, ஐபிஎல் அணிகளின் தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் மூலம் இதனை அணியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதில்,

ஹனி டிராப் எச்சரிக்கை
வீரர்களைக் குறிவைத்து 'ஹனி டிராப்' போன்ற தேவையற்ற நபர்களின் தொடர்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக பிசிசிஐ எச்சரிக்கிறது. வீரர்கள் தங்கள் அறைக்கு யாரையும் அனுமதியின்றி அழைத்து வரக்கூடாது. விருந்தினர்கள் யாராவது வருவதாக இருந்தால், முறையான அனுமதி கடிதம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், தினமும் வரும் விருந்தினர்களின் விவரங்களை அணி நிர்வாகம் முறையாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இ-சிகரெட்டுகளுக்குத் தடை
சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் ரியான் பராக் உடை மாற்றும் அறையில் 'மின்னனு சிகரெட் (Vaping) பயன்படுத்திய காணொளி சமூக வலைதளங்களில் பரவி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து, மைதானத்தின் டக்-அவுட், உடை மாற்றும் அறைகள் மற்றும் வீரர்கள் தங்கும் ஹோட்டல்களில் இ-சிகரெட் அல்லது வேப்பிங் பொருட்களை பயன்படுத்த பிசிசிஐ முழுமையாகத் தடை விதித்துள்ளது.

அணி உரிமையாளர்களுக்குக் கட்டுப்பாடு
போட்டி நேரலையில் ஒளிபரப்பாகும் போது, அணி உரிமையாளர்கள் வீரர்களை அணுகுவது, கட்டிப்பிடிப்பது அல்லது களத்திற்குள் நுழைந்து உரையாடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. வீரர்கள் மற்றும் போட்டி நிர்வாகிகளின் (PMOA) நெறிமுறைகளை உரிமையாளர்கள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

வீரர்கள் கண்காணிப்பு
வீரர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்காமல் ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறுவதற்கு பிசிசிஐ அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது. இனிமேல் வீரர்கள் வெளியே செல்லும் போது கட்டாயமாக 'மூவ்மென்ட் லாக்' (Movement Log) புத்தகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதுகாப்பு அதிகாரி அல்லது அணியின் உட்பாதுகாப்பு அதிகாரிக்குத் தெரியாமல் வீரர்கள் எங்கும் செல்லக்கூடாது.

கடுமையான நடவடிக்கை
பிசிசிஐ-யின் இந்த விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுவதுடன், கடுமையான அபராதமும் விதிக்கப்படும். மேற்கொண்டு ஐபிஎல் தொடரின் நற்பெயருக்குக் களம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பிசிசிஐ எச்சரித்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

மேலும் பிசிசிஐ வெளியிட்டிருக்கும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும், அதனை அனைத்து அணியும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அந்த கடித்தத்தில் கூறப்பட்டுதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கிவுள்ள வேளையில் பிசிசிஐயின் இந்த அறிவிப்பு கிரிக்கெட் அரங்கில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

CRICKET
BCCI WARNS IPL TEAMS
BCCI LETTER TO IPL TEAMS
BREACH OF PROTOCOLS IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.