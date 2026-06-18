மார்ச் 10 முதல் ஐபிஎல் தொடர்? பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா முக்கிய அறிவிப்பு
அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 10 முதல் மே 15 வரை நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது' எனப் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறியுள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 2:34 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 தொடரை வழக்கத்தை விட இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாகவே தொடங்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக அதன் செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மே 31ஆம் தேதியுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தது. இதில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. குறிப்பாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி அணி, தற்போது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையும் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் முடிந்து சில வாரங்களே ஆகியுள்ள நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் தொடர் குறித்த விவாதங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அடுத்த சீசனில் அணிகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆகவும், போட்டிகளின் எண்ணிக்கை 94 ஆகவும் உயர்த்தப்படும் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் சில தகவல்கள் பரவின.இதனால் அடுத்த ஐபிஎல் தொடர் குறித்த எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் தான், கடுமையான கோடை வெப்பத்திலிருந்து வீரர்களையும் ரசிகர்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், 2027 ஐபிஎல் தொடரை வழக்கத்தை விட இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாகவே தொடங்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக அதன் செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says IPL could start as early as March 10 and finish by May 15 from next season to avoid adverse weather during the business end of the tournament. No plans, however, to expand the IPL beyond its current 74 matches due to international… pic.twitter.com/zxjHJoGWE4— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய தேவஜித் சைக்கியா, "இந்தியாவில் நிலவும் கடும் வெப்பம் மற்றும் முன்கூட்டியே தொடங்கும் பருவமழை காரணமாக, அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரை மார்ச் 10ஆம் தேதி தொடங்கி மே 15ஆம் தேதிக்குள் முடிக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறோம். மேலும், ஐபிஎல் தொடரை மார்ச் 10க்குள் தொடங்க ஏதுவாக, இந்தியாவின் ரஞ்சி கோப்பை உள்ளிட்ட உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்கள் அனைத்தையும் மார்ச் 10ஆம் தேதிக்கு முன்பாகவே நடத்தி முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையும் படிக்கவும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், போட்டிகளின் எண்ணிக்கை 94 ஆக உயர்த்தப்படும் என வெளியான வதந்திகளை மறுத்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட் அட்டவணையைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்த தொடரிலும் 74 போட்டிகள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து, ஐபிஎல் தொடரை முன்கூட்டியே தொடங்குவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.