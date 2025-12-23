கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு ஜாக்பாட் - சம்பளத்தை இரட்டிப்பாக்கிய பிசிசிஐ
மகளிர் கிரிக்கெட்டை மேம்படுத்தும் வகையில் உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கான போட்டி கட்டணத்தை பிசிசிஐ அதிகரித்துள்ளது.
Published : December 23, 2025 at 11:57 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) உள்ளூர் மகளிர் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் வீராங்கனைகள், போட்டி நடுவர்கள் மற்றும் களநடுவர்களின் கட்டணத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது.
சமீபத்தில் முடிவடைந்த மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. அதிலும் இந்த தொடரின் லீக் சுற்றில் அபாரமாக செயல்பட்ட இந்த மகளிர் அணி, அரையிறுதியில் வலுவான ஆஸ்திரேலியாவையும், இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவையும் வீழ்த்தி தங்களின் முதல் உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனைப் படைத்தது. இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரிக்க தொடங்கவுள்ளன.
மேலும் மகளிர் கிரிக்கெட்டை மெம்படுத்தும் வகையில் வீராங்கனைகளுக்கு, பிசிசிஐ இப்போது ஒரு பம்பர் சலுகையை வழங்கியுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற பிசிசிஐ கூட்டத்தில், உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் மற்றும் போட்டி நடுவர்கள் மற்றும் கள நடுவர்களின் சமபளத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. இந்த புதிய முடிவின் கீழ், உள்நாட்டு வீராங்கனைகள் இப்போது முன்பை விட 2.5 மடங்கு அதிகமாக சம்பாளம் பெறுவார்கள்.
STORY | Huge pay hike for domestic women cricketers, match officials— Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2025
The BCCI has more than doubled the match fees of women cricketers and officials in domestic cricket, a move triggered by India's maiden ODI World Cup triumph and aimed at creating a more equitable pay structure… pic.twitter.com/VBteUFTbrO
முன்னதாக, சீனியர் உள்நாட்டு ஒருநாள் மற்றும் முதல் தர போட்டிகளில் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெரும் வீராங்கனைகள் ஒரு நாளைக்கு ரூ.20,000 என்ற அடிப்படையில் ஊதியத்தை பெற்றனர். ஆனால் இப்போது அது இரட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதன் மூலம், வீராங்கனைகள் ரூ.50,000 ஊதியமாக பெறவுள்ளனர். அதேசமயம், லெவனில் இடம் பிடிக்காத வீராங்கனைகள், முன்பு ரூ.12,500 ஊதியமாக பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது அவர்களின் ஊதியம் ரூ.25ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஊதிய உயர்வின் படி, வீராங்கனைகள் சீசன் முழுவதும் அனைத்து வடிவங்களிலும் உள்நாட்டு போட்டிகளில் விளையாடினால் ரூ.12 லட்சம் முதல் ரூ.14 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம். அதேசமயம் ஜீனியர் வீராங்கனைகளின் போட்டி கட்டணத்தையும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில் அண்டர் 23 மற்றும் அண்டர்19 பிரிவுகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிக்கும் வீராங்கனைகளுக்கு ரூ. 25 ஆயிரமும், ரிசர்வ் வீராங்கனைகளுக்கு ரூ.12,500 வழங்கப்படவுள்ளது.
அதேபோல், கள நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்கள் உட்பட போட்டி அதிகாரிகளின் ஊதியமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, உள்நாட்டு போட்டிகளில் இடம் பெறும் கள் நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்களின் கட்டணமானது ரூ. 40ஆயிரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் போட்டியின் முக்கியத்துவத்தைப் பொறுத்து நாக் அவுட் போட்டிகளுக்கான கட்டணம் ரூ.50,000 முதல் ரூ.60,000 வரை இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
🚨 BCCI introduces pay parity in women’s domestic cricket.— Ragav 𝕏 (@ragav_x) December 22, 2025
Match fees now equal to men in domestic competitions :
OD (50 overs) & multi day: ₹50k per day for Playing XI, ₹25k for reserves.
T20s: ₹25k for Playing XI, ₹12.5k for reserves. pic.twitter.com/DpFdcm7fhA
அதேசமயம் ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் லீக் போட்டிகளில் ஒரு போட்டிக்கு சுமார் ரூ.1.60 லட்சமும், நாக் அவுட் போட்டிகளில் ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ₹3 லட்சம் வரையும் போட்டிக் கட்டணமாக வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த திருத்தப்பட்ட ஊதிய உயர்வு கிரிக்கெட் வீராங்கனை மற்றும் போட்டி நடுவர்களின் நிதி ஆதாயத்தைக் கொடுப்பதுடன், அவர்கள் கிரிக்கெட்டை ஒரு தொழில்முறை விளையாட்டாக தேர்வு செய்யவும் உதவும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.