லார்ட்ஸ் போட்டியுடன் ரோஹித் சர்மா ஓய்வு? வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பிசிசிஐ
லார்ட்ஸ் ஒருநாள் ரோஹித் சர்மாவின் கடைசிப் போட்டியாக இருக்காது என்றும், அவர் இந்திய ஒருநாள் அணியின் ஒரு நிரந்தர உறுப்பினர் என்றும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சாய்கியா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 10:06 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறப்போவதாக வெளியான செய்திகளை பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக மறுத்துள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் இத்தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளின் முடிவில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதன் மூலம் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.
இதையடுத்து, ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது. லண்டனில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்போட்டியானது நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரை வெல்லும் முனைப்பில் இரு அணி வீரர்களும் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியுடன், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான ரோஹித் சர்மா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தின. மேலும், இந்திய அணியில் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், பிசிசிஐ மற்றும் தேர்வுத் குழுவினர் ரோஹித் சர்மாவை அணியில் இருந்து நீக்க முடிவு செய்ததாகவும், அதன் காரணமாகவே அவர் ஓய்வு முடிவை எடுக்கவுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.
On retirement speculations around Rohit Sharma, BCCI secretary Devajit Saikia tells ANI, "There are lot of speculations going on in media about Rohit Sharma's future. I want to firmly assert that there has been no such discussion that Rohit will be playing his last match at… pic.twitter.com/zLYyEpKATW— ANI (@ANI) July 17, 2026
இந்த நிலையில், காட்டுத்தீ போல் பரவி வரும் இந்தத் தகவல்கள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான வதந்திகள் என்று பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைக்கியா திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "ஊடகங்களில் ரோஹித் சர்மாவின் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்து தொடர்ந்து பல யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ரோஹித் சர்மா தனது கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடப் போகிறார் என்பது குறித்து பிசிசிஐ-க்குள் எந்தவொரு விவாதமும் நடத்தப்படவில்லை என்பதை நான் திட்டவட்டமாகத் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
ரோஹித் சர்மா தற்போதைய இந்திய ஒருநாள் அணியின் ஒரு நிரந்தர உறுப்பினர். அவர் இந்திய கிரிக்கெட்டின் மிக முக்கிய தூணாக விளங்குகிறார். அணி நிர்வாகத்தின் திட்டங்களில் அவர் இருக்கும் வரை, தொடர்ந்து நாட்டிற்காக விளையாடுவார். அதனால், லார்ட்ஸ் ஒருநாள் போட்டி நிச்சயம் அவரது கடைசிப் போட்டியாக இருக்காது" என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ரோஹித் சர்மா ஓய்வு பெறுவதாக வெளியான தகவலை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
" there are lot of speculations going on in media about rohit sharma's future. i want to firmly assert that there has been no such discussion that rohit will be playing his last match at lord's on sunday. rohit is a regular member of the indian odi team and he will continue to… pic.twitter.com/qpCQigZmXV— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
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ஏற்கனவே, 2024 டி20 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்தும், பின்னர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ரோஹித் சர்மா தனது ஓய்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார். இதனால் அவர் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக, 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை இலக்காகக் கொண்டு, ரோஹித் சர்மா தனது உடல் எடையைக் குறைத்து முழு உடற்தகுதியுடன் விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.