மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை 2026: மே 2 இல் இந்திய மகளிர் அணி அறிவிப்பு

உலகக்கோப்பை அணியுடன் சேர்த்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியும் அன்றைய தினமே அறிவிக்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
Published : April 30, 2026 at 6:49 PM IST

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி மே 2-ம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறும் என சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. மேலும் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன

அந்த வகையில் இதில் குழு 1-ல் இந்திய அணி இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட அணிகளும் அக்குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளன. அதே சமயம் குழு 2-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.

மேற்கொண்டு இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 28ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது. அதன் பின் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வகையில் போட்டி அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அரையிறுதி போட்டிகள் ஜூன் 30ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி ஜூலை 5ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதில் இந்திய அணி ஜூன் 14ஆம் தேதி நடைபெறும் தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து நெதர்லாந்து, வங்கதேசம், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஏற்கெனவே ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் அணி, தற்சமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக இந்திய மகளிர் அணியும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அதன்படி, ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ எதிர்வரும் மே 2ஆம் தேதி அறிவிக்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மும்பையில் உள்ள பிசிசிஐ தலைமையகத்தில் மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், மகளிர் அணி தேர்வுக்குழு தலைவர் அமிதா சர்மா மற்றும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா ஆகியோர் பங்கேற்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேற்கொண்டு, டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணியுடன் சேர்த்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் பங்கேற்கும் அணியும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. இதனால் இந்த டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியில் எந்தெந்த வீராங்கனைகள் இடம்பிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
