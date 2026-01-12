ETV Bharat / sports

வங்கதேச அணியின் போட்டி அட்டவணை மாற்றமா? - தெவஜித் சைக்கியா விளக்கம்

வங்கதேசப் போட்டிகளை மாற்றுவது குறித்து ஐசிசி-யிடம் இருந்து பிசிசிஐ-க்கு அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வரவில்லை என பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா கூறியுள்ளார்.

வங்கதேச அணி
வங்கதேச அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 6:35 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கவுள்ள வங்கதேச அணியின் போட்டி மைதானங்கள் மாற்றப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா அதனை மறுத்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி மாதம் 7 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. மேலும் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. முன்னதாக வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக இருநாட்டு எல்லைகளிலும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.

வங்கதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரரான முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் பிசிசிஐ உத்தரவின் பேரில் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசாங்கம், ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தது.

மேற்கொண்டு வீரர்களின் பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவும் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது. ஆனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்ததுடன், இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்து விட்டது.

இந்த நிலையில் தான் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணி விளையாடும் போட்டிகள் சென்னை மற்றும் திருவனந்தபுரத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. முன்னதாக வங்கதேச அணியின் போட்டிகள் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்திலும், மும்பையில் உள்ள வான்கடே மைதானத்திலும் நடைபெறும் என்று ஐசிசி அறிவித்திருந்தது.

ஆனால் பாதுகாப்படு காரணங்களுக்காக வங்கதேச அணியின் போட்டிகள் சென்னை மற்றும் திருவனந்தபுரத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் இத்தகவலை பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கிய மறுத்துள்ளதுடன், ஐசிசியிடம் இருந்த தங்களுக்கு அதுபோல் எந்த ஒரு தகவலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து ஐஏஎன்எஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய தேவஜித் சைக்கியா, "வங்கதேச அணி விளையாடும் போட்டிகளை சென்னைக்கோ அல்லது வேறு இடத்திற்கோ மாற்றுவது தொடர்பான எந்தவொரு தகவலும் பிசிசிஐ-க்கு வரவில்லை. மேலும் இது எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது. தொடரை ஐசிசி தான் நடத்தும் என்பதால், இது வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கும் ஐசிசிக்கும் இடையேயான விஷயமாகும்.

மேலும் வங்கதேச அணி பங்கேற்கும் போட்டிகளை மாற்றுவது குறித்து ஐசிசி எங்களிடம் ஏதேனும் முடிவை தெரிவித்தால், தொடரை நடத்தும் அமைப்பு என்ற முறையில் தேவையான நடிவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுப்போம். ஆனால் தற்போது வாரையிலும் அது போன்ற எந்தத் தகவலும் ஐசிசியிடம் இருந்து எங்களுக்கு வரவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் தற்போது வங்கதேச அணி விளையாடும் போட்டிகள் வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படுமா? அல்லது முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட மைதாங்களில் போட்டிகள் நடைபெறுமா? என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் கூடிய விரைவில் இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

