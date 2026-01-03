ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் விடுவிப்பா? கேகேஆரிடம் கோரிக்கை வைத்த பிசிசிஐ
வங்கதேச வீரர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை ஒப்பந்தம் செய்துள்ள கேகேஆர் அணியின் உரிமையாரும், பாலிவுட் நடிகருமான ஷாருக் கானுக்கு எதிராக அரசியல் பிரமுகர்கள் காட்டமான கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஹைதராபாத்: வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை விடுவிக்குமாறு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பிசிசிஐ கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வன்முறை நாளுக்கு நாள் இந்தியா-வங்கதேச நாடுகளுக்கு இடையே பதற்றத்தை அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அங்கு இந்துக்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களுக்கு இந்தியாவில் இருந்து கடும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. இதனால் இரு நாட்டின் உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதுடன், சர்ச்சையாகவும் வெடிக்க தொடங்கியுள்ளன.
இந்த சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து வங்கதேச கிரிக்கெட் வீரரான முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானுக்கு எதிரான குரல்கள் இந்தியாவில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. ஏனெனில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹமான், எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். கடந்த மாதம் நடைபெற்ற வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி அவரை ரூ.9.2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில் தான், வங்கதேசத்தில் இந்தியர்கள் மீது நடத்தப்பட்டு வரும் தாக்குதல் சம்பவங்களை காரணம் காட்டி, அந்நாட்டு வீரர்களை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வைக்க கூடாது என்ற குரல்கள் எழத் தொடங்கியுள்ளன. அதிலும் சில அரசியல் பிரமுகர்கள், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை ஒப்பந்தம் செய்துள்ள கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் உரிமையாரும், பாலிவுட் நடிகருமான ஷாருக் கானுக்கு எதிராகவும் காட்டமான கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், வரும் ஐபிஎல் தொடரில் வங்கதேச வீரர்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விடுவிக்குமாறும், அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரைத் தேர்வு செய்யவும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பிசிசிஐ கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இது குறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா, "சமீபத்திய நிகழ்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை விடுவிக்குமாறு பிசிசிஐ கேட்டுக் கொண்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
இதனால் தற்சமயம் கேகேஆர் அணி எந்த முடிவை எடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
