அயர்லாந்து தொடருக்கான அட்டவணையை வெளியிட்டது பிசிசிஐ
அயர்லாந்து தொடரை முடித்த கையோடு, இந்திய அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து, அங்கு ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கிறது.
Published : March 21, 2026 at 3:23 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளதாக பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம் இந்திய அணி, தங்களின் சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியது.
மேலும் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்ட நாயகன் விருதையும், சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர். இதனையடுத்து இந்திய அணி வீரர்கள் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அந்தவகையில் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இந்த தொடரில் மே 31ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு முன்பே, அடுத்து வரும் அயர்லாந்து தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் சூர்யகுமார் யதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியானது ஜூன் மாதம் அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டி ஜூன் 26ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி ஜூன் 28ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.
மேலும் இவ்விரு போட்டிகளும் பெல்ஃபெஸ்டில் உள்ள சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் அயர்லாந்துக்கு எதிராக இந்தியா 100% வெற்றியை கொண்டுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையே எட்டு டி20 சர்வதேசப் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன, அவற்றில் அனைத்திலும் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கடைசியாக அயர்லாந்தில் விளையாடிய தொடரிலும் இந்திய அணியே ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. இதனால் இந்த முறையும் இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை தக்கவைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பின், இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பாயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி அங்கு, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.