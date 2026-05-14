ETV Bharat / sports

முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர்: திலக் வர்மா தலைமையில் இந்திய அணி அறிவிப்பு

திலக் வர்மா தலைமையிலான இந்திய ஏ அணியில் இளம் வீரர்கள் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திலக் வர்மா
திலக் வர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரையிலும் 57 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், எந்த அணியின் பிளே ஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யவில்லை. அதேசமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பிளே ஆஃப் ரேஸில் இருந்து வெளியேறியுள்ளன. இதனால் மீதமுள்ள 8 அணிகளில் எந்த 4 அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்திய ஏ அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுடன் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்தியா ஏ, இலங்கை ஏ மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஏ ஆகிய மூன்று அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த ஒருநாள் முத்தரப்புத் தொடர், வரும் ஜூன் 9 முதல் ஜூன் 21 வரை இலங்கையின் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் திலக் வர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் துணைக் கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் ஆயுஷ் பதோனி, பிரப்சிம்ரன் சிங் மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் ஆகியோருக்கும் இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அபாரமான பேட்டிங்கின் மூலம் பவுலர்களை மிரட்டி வரும் 15 வயதேயான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் உள்பட 430 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 38 பவுண்டரிகளையும், 40 சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளதுடன், 236 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் பவுலர்களை பந்தாடி வருகிறார்.

இதனால் அவர் கூடிய விரையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதற்கான முன்னோட்டமாக இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யாவும் இந்த அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கூடுதல் விக்கெட் கீப்பராக குமார் குஷாக்ராவுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க

இந்திய ஏ அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ரியான் பராக் (துணை கேப்டன்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ஆயுஷ் பதோனி, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், நிஷாந்த் சிந்து, ஹர்ஷ் துபே, பிரப்சிம்ரன் சிங், குமார் குஷாக்ரா, யாஷ் தாக்கூர், அன்ஷுல் கம்போஜ், அர்ஷத் கான், யுத்வீர் சிங், விப்ராஜ் நிகம்.

TAGGED:

INDIA A TEAM
TILAK VARMA
VAIBHAV SURYAVANSHI
CRICKET
ODI TRI SERIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.