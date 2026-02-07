ETV Bharat / sports

யு19 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு பரிசுத் தொகையை அறிவித்த பிசிசிஐ - எவ்வளவு தெரியுமா?

ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டி உள்பட அனைத்த போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.

யு19 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி
யு19 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 1:54 PM IST

புதுடெல்லி: ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு ரூ.7.5 கோடி பரிசுத் தொகையை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. நேற்று ஹராரேவில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணி வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் அதிரடியான சதத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 411 ரன்களை எடுத்திருந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 175 ரன்களை குவித்தார். மேற்கொண்டு அணியின் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களை எடுத்திருந்தார்.

இதனையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில் கலெப் ஃபால்கனர் சதமடித்து அசத்தியதுடன் 115 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அவரை தவிர மற்ற பேட்டர்களால் இந்திய அணியின் பவுலிங்கிற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 40.2 ஓவர்களில் 311 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பையையும் வென்று அசத்தியது. மேலும் இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்தியதுடன், தொடர் முழுவதும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதுகளை வென்றார்.

இந்த நிலையில் ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் தோல்வியின்றி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய யு19 அணியை பாராட்டிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா, இந்திய யு19 அணிக்கு பிசிசிஐ சார்பில் 7.5 கோடி ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.

இது குறித்து ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய தேவ்ஜித் சைகியா, 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அண்டர்19 உலகக் கோப்பையை வென்ற நமது அணி குறித்து பிசிசிஐ பெருமை கொள்கிறது. இறுதிப் போட்டியில் நமது அணி இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய விதமும், இந்தத் தொடர் முழுவதும் தோல்வியே அடையாமல் இருந்த விதமும் நமக்கு மிகுந்த பெருமையைத் தருகின்றன. பிசிசிஐ அந்த அணிக்கு 7.5 கோடி ரூபாய் ரொக்கப் பரிசை வழங்கவுள்ளது" என்று கூறினார்.

முன்னதாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், "இந்தியா கிரிக்கெட் பிரகாசமாக உள்ளது! உலகக் கோப்பையை வென்ற நமது அண்டர்19 அணி குறித்து மொத்த நாடும் பெருமை கொள்கிறோம். இந்த தொடர் முழுவதும் இந்திய அணி மிகச் சிறப்பாக விளையாடி, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றி பல இளம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும். வீரர்களின் வருங்கால முயற்சிகளுக்கு எங்களின் நல்வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி வென்றதன் மூலம், ஆறாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. இதற்கு முன் இந்திய யு19 அணி கடந்த 2000, 2008, 2012, 2018 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது.

