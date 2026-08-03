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இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகிய பும்ரா: மாற்று வீரரை அறிவித்தது பிசிசிஐ

இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்துள்ள முதல் ஜம்மு-காஷ்மீர் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஆகிப் நபி படைத்துள்ளார்.

இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகிய பும்ரா
இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகிய பும்ரா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 3:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக விலகிய முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்குப் பதிலாக, ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி, எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அங்கமாக நடைபெறும் இந்த தொடருக்கான ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில், இங்கிலாந்து தொடரின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக, மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான ஆல்-ரவுண்டர் சரான்ஷ் ஜெயினுக்கு முதல் முறையாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, இத்தொடருக்காக இந்திய வீரர்கள் தற்போது தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது, இந்திய அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு இடது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் காயம் காரணமாக தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில், அவர் காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக குணமடையாததால், மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலில் அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி, இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிக்கு முதல் முறையாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்த முதல் ஜம்மு-காஷ்மீர் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன் ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த பர்வேஸ் ரசூல், உம்ரான் மாலிக் ஆகியோர் இந்தியாவுக்காக ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த இரண்டு ரஞ்சி கோப்பை சீசன்களில் மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக 104 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ள ஆகிப் நபி, 2025-26 சீசனில் 12.65 என்ற சிறந்த சராசரியில் 60 விக்கெட்டுகளைக் குவித்து, ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி தனது முதல் ரஞ்சி கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தார்.

மேலும், சமீபத்திய இலங்கை சுற்றுப்பயணத்திற்கான இந்தியா ஏ அணியில் இடம் பிடித்த ஆகிப் நபி, காலே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இலங்கை ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி கவனம் ஈர்த்திருந்தார். இந்த நிலையில், அவருக்கு தற்போது இந்திய சீனியர் அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இலங்கை தொடரில் ஆகிப் நபியின் பந்துவீச்சு எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரெல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதார், சரான்ஷ் ஜெயின், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், ஆகிப் நபி.

TAGGED:

JASPRIT BUMRAH
AUQIB NABI
ஆகிப் நபி
ஜஸ்பிரித் பும்ரா
SRI LANKA VS INDIA

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