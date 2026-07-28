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இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர்... கம்பேக் கொடுக்கும் அசத்தல் ஆல் ரவுண்டர்!

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது காயமடைந்த ஆல் ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர், இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்திய டெஸ்ட் அணி
இந்திய டெஸ்ட் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 10:56 AM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான 15 பேர் அடங்கிய இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்திய அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்திலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஆண்டில் இந்திய அணி விளையாடப் போகும் முதல் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் இதுவாகும். தற்போது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலில் இந்தியா 48.15 புள்ளிகள் சதவீதத்துடன் 5ஆவது இடத்திலும், இலங்கை அணி 41.67 புள்ளிகள் சதவீதத்துடன் 6ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்க இரு அணிகளுக்கும் இந்தத் தொடர் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், துணைக்கேப்டனாக கே.எல். ராகுலும் தொடர்ந்து செயல்படவுள்ளனர். அதேசமயம், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது காயமடைந்த ஆல் ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர், இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான ஆல் ரவுண்டர் சரான்ஷ் ஜெயினுக்கு முதன்முறையாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடிய சரான்ஷ் ஜெயின், பேட்டிங்கில் 70 ரன்கள் எடுத்ததுடன் பந்துவீச்சில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதுவரை 54 முதல்தர போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், பேட்டிங்கில் 2,223 ரன்களும், பந்துவீச்சில் 188 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்த அனுபவ ஆல் ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். அவருடன் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோர் உடற்தகுதி அடிப்படையிலேயே விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று பிசிசிஐ தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், சாய் சுதர்சன்*, துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா*, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரான்ஷ் ஜெயின்.

TAGGED:

INDIA SQUAD FOR SRI LANKA
SARANSH JAIN
RAVINDRA JADEJA
இந்திய அணி
INDIA TEST SQUAD

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