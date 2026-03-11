ETV Bharat / sports

வெளியானது ஐபிஎல் அட்டவணை... சிஎஸ்கேவுடன் மோதும் முதல் 4 அணிகள் எது?

வெளியாகி இருக்கும் 20 போட்டிகளுக்கான முதல்கட்ட அட்டவணையின்படி, சென்னை அணி நான்கு போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 10:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஐபிஎல் 19 ஆவது சீஸனின் முதல்கட்ட அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று வெளியிட்டுள்ளது; 20 போட்டிகளை கொண்ட இந்த அட்டவணையின்படி சென்னை அணி 4 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.

பிசிசிஐ நடத்தும் ஐபிஎல் 19 ஆவது சீசன் மார்ச் 28 ஆம் தேதி துவங்கும் என அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்தது. இந்த நிலையில், மார்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் 12 வரையிலான போட்டிகளின் முதல்கட்ட அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், அதற்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டதும், மீதமுள்ள போட்டிகளின் அட்டவணையை பிசிசிஐ பிறகு வெளியிடவுள்ளது.

மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கும் முதல் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபியும், ஹைதராபாத் அணியும் பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் மோதுகின்றன. மார்ச் 30 ஆம் தேதி கவுகாத்தியில் நடைபெறும் போட்டியில் சென்னை அணியும் (சிஎஸ்கே), ராஜஸ்தான் அணியும் மோதுகின்றன.

இதன்பின் ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி சென்னை அணி, பஞ்சாப் அணியை சேப்பாக்கத்தில் எதிர்கொள்கிறது. ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி பரம எதிரியான ஆர்சிபி-யை பெங்களூருவில் எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அடுத்து ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியில் சிஎஸ்கே டெல்லியுடன் மோதுகிறது. இப்போது வெளியாகி இருக்கும் 20 போட்டிகளுக்கான முதல்கட்ட அட்டவணையின்படி, சென்னை அணி நான்கு போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.

இந்த போட்டிகள் சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை, கவுகாத்தி, புதிய சண்டிகர், லக்னோ, கொல்கத்தா, டெல்லி, அகமதாபாத், ஹைதராபாத் ஆகிய 10 நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

இதையும் படிங்க: ஐபிஎல் 2026: தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவார் - சிஎஸ்கே சிஇஓ உறுதி

TAGGED:

IPL 2026
IPL MATCH 2026
CHENNAI SUPER KINGS
CSK FIRST MATCH
IPL MATCH 2026 SCHEDULE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.