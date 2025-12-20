ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி அறிவிப்பு; ஷுப்மன் கில் அதிரடி நீக்கம்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணைக்கேப்டனாக அக்ஸர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய டி20 அணி
இந்திய டி20 அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத் மற்றும் மும்பையிலும், இலங்கையில் கண்டி, கொழும்பு மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் லீக் போட்டிகள் உட்பட 7 போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. ஆனால், இதில் எதிலும் இந்திய அணி விளையாடவில்லை.

அதேபோல், இந்த தொடரில், இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம், ஓமன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இத்தாலி, கனடா, நபீமியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே, அயர்லாந்து ஆகிய 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்த 20 அணிகள் 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குரூப் 'ஏ' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியாவுடன், பாகிஸ்தான், நமிபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்க அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்திய அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவுடன் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதேசமயம் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் போட்டியான இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியானது இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பையில் உள்ள பிசிசிஐ அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா, தேர்வு குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் இணைந்து அணியை அறிவித்துள்ளனர். அந்தவகையில் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்கிறார்.

முன்னதாக, சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்ந்து பேட்டிங்கில் சொதப்பி வருவதன் காரணமாக, அணியின் கேப்டன் மாற்றப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. இருப்பினும் பிசிசிஐ, சூர்யகுமார் யாதவ் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை வழங்கியுள்ளது. அதேபோல் அணியின் துணைக்கேப்டனாக அக்ஸர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அவருக்கு பதிலாக அக்ஸர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதுதவிர, அணியின் விக்கெட் கீப்பர்களாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் இடம் பிடித்துள்ளனர். மேற்கொண்டு தமிழக வீரர்கள் வருண் சக்ரவர்த்தி, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் இந்த அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். மேலும் நட்சத்திர வீரர்கள் திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ள நிலையில், ஜித்தேஷ் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதே அணி நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரையும் எதிர்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025: மும்பை, டெல்லி அணிகள் அறிவிப்பு -ரோஹித், கோலிக்கு இடம்!
  2. 2025 ரீவைண்ட்: ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி கிரிக்கெட்டுக்கு விடை கொடுத்த இந்திய ஜாம்பவான்கள்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் மற்றும் நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகள் & குரூப்

  • குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா.
  • குரூப் பி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்.
  • குரூப் சி பிரிவில் இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம், இத்தாலி.
  • குரூப் டி பிரிவில் நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், கனடா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

TAGGED:

INDIAS SQUAD FOR T20 WORLD CUP 2026
SURYAKUMAR YADAV CAPTAIN
SANJU SAMSON T20 WORLD CUP 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
INDIA SQUAD FOR T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.