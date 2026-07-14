சென்னையில் தொடங்கி ஆஸ்திரேலிய தினத்தில் முடியும் பிபிஎல் 16; வெளியானது போட்டி அட்டவணை!
பிபிஎல் 16ஆவது சீசனின் தொடக்க ஆட்டம் இந்தியாவின் சென்னையில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : July 14, 2026 at 12:13 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற டி20 கிரிக்கெட் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் 16ஆவது சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணையை ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டு வரும் ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் தங்களுக்கான பிரான்சைஸ் டி20 லீக் தொடர்களைத் தொடங்கி நடத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு பிபிஎல் என்றழைக்கப்படும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரைத் தொடங்கியது. இதுவரை 15 சீசன்களை வெற்றிகரமாகக் கடந்துள்ள இத்தொடர், தற்போது தனது 16ஆவது சீசனில் கால்பதிக்கத் தயாராகி வருகிறது.
Season openers don't get bigger than this 🔥— KFC Big Bash League (@BBL) July 10, 2026
The @RenegadesBBL and @ScorchersBBL are set to make history in the first game of #BBL16 in Chennai 🇮🇳 pic.twitter.com/aoRSgsB5x2
ஆஸ்திரேலியாவின் கோடைகாலத் திருவிழாவாகக் கருதப்படும் இத்தொடர், ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் ரசிகர்களுக்கு கிரிக்கெட் விருந்தை அளித்து வருகிறது. பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ், சிட்னி சிக்சர்ஸ், மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் உள்ளிட்ட 8 நகரங்களைச் சார்ந்த முதன்மை அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடர், உலகத்தரம் வாய்ந்த சர்வதேச வீரர்களின் வருகையாலும், பிரம்மாண்ட சிக்ஸர்கள் மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களாலும் உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களைத் தன்வசம் ஈர்த்துள்ளது.
இந்த நிலையில், பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் 16ஆவது சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணையை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தொடரின் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெளியே மற்றொரு நாட்டில் லீக் போட்டி ஒன்று நடத்தப்பட உள்ளது. அந்த வகையில், இந்த சீசனின் தொடக்க ஆட்டம் இந்தியாவின் சென்னையில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்ற அதிரடி அறிவிப்பும் சமீபத்தில் வெளியானது.
Cricket from sunrise to sunset 😇 From day one of the Test to a #BBL16 double-header, a brilliant Boxing Day awaits! pic.twitter.com/jw2fAUQC6L— KFC Big Bash League (@BBL) July 14, 2026
அதன்படி, வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 2.40 மணிக்குத் தொடங்கும் இந்தத் தொடக்க ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணியை எதிர்த்து மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள போட்டி அட்டவணையின்படி, முதல் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது லீக் போட்டி டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பேன் நகரில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் (Christmas Eve) போட்டியும் இந்தத் தொடரில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, டிசம்பர் 24ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் மற்றும் ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. மேலும், 'பாக்சிங் டே' (Boxing Day) என்றழைக்கப்படும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதியன்று, இந்த முறை இரண்டு லீக் போட்டிகள் நடைபெறும் என்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Summer plans sorted! Your #BBL16 schedule has landed 🗓️ pic.twitter.com/AGSVp8OgVL— KFC Big Bash League (@BBL) July 14, 2026
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இந்த பிபிஎல் தொடரின் லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் டிசம்பர் 12-இல் தொடங்கி, ஜனவரி 16ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 19ஆம் தேதி முதல் பிளே-ஆஃப் சுற்றுகள் தொடங்கவுள்ளன. ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், இத்தொடரின் பிரம்மாண்ட இறுதிப் போட்டி ஆஸ்திரேலிய தினமான ஜனவரி 26 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இருப்பினும், நாக்-அவுட் சுற்றுகள் மற்றும் இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் மைதானங்கள் பின்னர் இறுதி செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் என்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் குறிப்பிட்டுள்ளது.