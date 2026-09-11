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சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026 | பேயர்ன் முனிச், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகள் அபார வெற்றி!

இந்த வெற்றிகளைத் தொடர்ந்து, பேயர்ன் முனிச் மற்றும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகள் அதிக கோல்கள் அடித்ததன் அடிப்படையில் புள்ளிப்பட்டியலின் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 1:47 PM IST

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ஹைதராபாத்: யு.இ.எஃப்.ஏ. சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றில், ஐரோப்பாவின் முன்னணி ஜாம்பவான் அணிகளான பேயர்ன் முனிச் மற்றும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஆகியவை தங்களது முதல் போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளன.

உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த, புகழ்பெற்ற ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் (UEFA Champions League) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் நாள் ஆட்டங்களில் ஐரோப்பாவின் முன்னணி ஜாம்பவான் அணிகளான ஜெர்மனியின் பேயர்ன் முனிச் மற்றும் இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஆகியவை தங்களின் முதல் ஆட்டத்திலேயே அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளன.

கோல் மழை பொழிந்த பேயர்ன் முனிச்

ஜெர்மனியின் மியூனிக் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், பேயர்ன் முனிச் அணி நார்வே நாட்டின் போடொ/கிளிம்ட் (Bodo/Glimt) அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், டிஃபென்ஸிலும் வலுவாக இருந்ததால் ஆரம்பத்தில் எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற முதல் பாதி ஆட்டம், எந்தவொரு கோலும் அடிக்கப்படாமல் சமநிலையில் முடிவடைந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில், பேயர்ன் முனிச் அணி அசுரத்தனமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 47ஆவது நிமிடத்தில் ஜமால் முசியாலாவும், 61ஆவது நிமிடத்தில் ஹாரி கேனும், 77ஆவது நிமிடத்தில் அல்போன்சோ டேவிஸும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

அதைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 80ஆவது மற்றும் 90+2ஆவது நிமிடங்களில் மைக்கேல் ஒலிஸ் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்து அணியின் மாபெரும் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய போடொ/கிளிம்ட் அணியால் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் பேயர்ன் முனிச் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அபார வெற்றி

இங்கிலாந்தின் ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, சபா (Sabah FK) அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே யுனைடெட் அணி அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலை பெற்றது. இதில் ஆட்டத்தின் 27ஆவது நிமிடத்தில் மேத்யூஸ் குன்ஹாவும், 42ஆவது நிமிடத்தில் புருனோ பெர்னாண்டஸும், 45ஆவது நிமிடத்தில் பெஞ்சமினும் கோல்களைப் பதிவு செய்தனர்.

இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவிலேயே 3-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய யுனைடெட் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 68ஆவது நிமிடத்தில் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய சபா அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை.

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இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் சபா அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த வெற்றிகளைத் தொடர்ந்து, பேயர்ன் முனிச் மற்றும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகள் அதிக கோல்கள் அடித்ததன் அடிப்படையில் புள்ளிப்பட்டியலின் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CHAMPIONS LEAGUE
பேயர்ன் முனிச்
மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
சாம்பியன்ஸ் லீக்
MAN UTD VS SABAH

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