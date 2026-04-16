சாம்பியன்ஸ் லீக்: ரியல் மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது பெயர்ன்; ஸ்போர்டிங்கை வீழ்த்தி அர்செனல் அசத்தல்

அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் மற்றும் அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணிகளும், பெயர்ன் முனிச் மற்றும் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியும் மோதவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாம்பியன்ஸ் லீக்
சாம்பியன்ஸ் லீக் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 5:08 PM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் பெயர்ன் முனிச் மற்றும் அர்செனல் அணிகள் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளன.

ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று காலிறுதியின் இரண்டாம் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. அதன்படி பெயர்ன் முனிச் அணியானது ரியல் மேட்ரிட் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து கோல்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

அதன்படி, ஆட்டத்தின் முதல் நிமிடத்திலேயே ரியல் மேட்ரிட் அணிக்காக அர்டா குலெர் கோலடித்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய பெயர்ன் முனிச் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 6-வது நிமிடத்தில் அலெக்சாண்டர் பௌலோவிச் கோலடிக்க போட்டியின் பரபரப்பும் கூடியது. பின்னர் 29-வது நிமிடத்தில் மேட்ரிட் அணிக்காக குலெர் மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்ய, மறுபக்கம் முனிச் அணிக்காக ஆட்டத்தின் 38-வது நிமிடத்தில் ஹேரி கேனும் கோலை அடித்தார்.

மேற்கொண்டு மேட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பேவும் கோலடித்து அசத்த, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதன் பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பெயர்ன் முனிச் அணி சிறப்பாக செயல்பட, ஆட்டத்தின் 89-வது நிமிடத்தில் லுயிஸ் தியாஸும், 90+4ஆவது நிமிடத்தில் மைக்கேலும் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.

அதே சமயம், மறுமுனையில் இறுதிவரை போராடிய ரியல் மேட்ரிட் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்ட நேர முடிவில் பெயர்ன் முனிச் அணியானது 4-3 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ரியல் மேட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. மேலும் மேற்கொண்டு காலிறுதியின் முதல் லெக் போட்டியிலும் பெயர்ன் முனிச் முன்னிலை வகித்த நிலையில், 6-4 என்ற கணக்கில் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் அர்செனல் மற்றும் ஸ்போர்டிங் சிபி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்தினர். இதன் காரணமாக ஆட்ட நேர முடிவு வரையிலும் எந்த அணியாலும் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோலை பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் காரணமாக இப்போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இருப்பினும் முதல் லெக் ஆட்டத்தில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக, சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இதனையடுத்து அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் மற்றும் அத்லெடிகோ மேட்ரிட் அணிகளும், பெயர்ன் முனிச் மற்றும் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் அணியும் மோதவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

