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ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடர்: 16 பேர் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு!

காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸி மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியிருப்பது தென்னாப்பிரிக்கவுக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 4:52 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும், டெம்பா பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி இந்த மாத இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் வரும் செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதியும், 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன.

இச்சுற்றுப்பயணத்திற்கான ஆஸ்திரேலியாவின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் களம் காணும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் இந்தத் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றும் நோக்கில், அனுபவ மற்றும் இளம் வீரர்களை உள்ளடக்கிய அணி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை டெம்பா பவுமா கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார். மேலும், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸி மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியிருப்பது தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அவருடன் மார்கோ ஜான்சன் மற்றும் லுங்கி இங்கிடி உள்ளிட்ட முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், டேவிட் மில்லர், டோனி டி ஜோர்ஜி மற்றும் மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். அதேநேரம், அதிரடி வீரர்கள் டெவால்ட் பிரெவிஸ் மற்றும் ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் ஆகியோருக்கு இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சு மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் துறைகளில் கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ் மற்றும் இளம் வீரர் குவேனா மஃபாகா ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இடம்பெறாதது தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஐடன் மார்க்ரம், குயின்டன் டி காக், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், ரியான் ரிக்கெல்டன், டோனி டி ஜோர்ஸி, மேத்யூ பிரீட்ஸ்கி, மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, லுங்கி இங்கிடி, குவேனா மஃபாகா, பிஜோர்ன் ஃபார்டுயின, கோர்பின் போஷ், ஒட்நீல் பார்ட்மேன்.

ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணி : மிட்செல் மார்ஷ், பாட் கம்மின்ஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கனோலி, ஜோயல் டேவிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஆலிவர் பீக், மேத்யூ ரென்ஷா, பில்லி ஸ்டான்லேக், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஆடம் ஜாம்பா.

TAGGED:

SOUTH AFRICA SQUAD
தென்னாப்பிரிக்க அணி
டெம்பா பவுமா
ஜெரால்ட் கோட்ஸி
SA VS AUS ODI SERIES

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