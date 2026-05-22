ஐபிஎல் 2026: முதலிடத்தை பிடிப்பது யார்? ஹைதராபாத் vs பெங்களூரு இன்று மோதல்

ஹைதராபாத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 9 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், அதில் ஹைதராபாத் அணி 6 முறையும், பெங்களூரு அணி 3 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

ஹைதராபாத் vs பெங்களூரு
ஹைதராபாத் vs பெங்களூரு
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 1:39 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 67ஆவது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் லப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இரு அணிகளும் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய நிலையில், இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றிபெறும் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிக்கும் வாய்ப்பையும் பெறும். இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 13 போட்டிகளில் 8 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் அணி மிகப்பெரும் வெற்றியை பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிக்கும் வாய்ப்பையும் பெறும்.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, ஹென்ரிச் கிளாசென் தொடர்ந்து ரன்களை குவித்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் இஷான் கிஷன், அனிகெத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும் பங்களிப்பது அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பாட் கம்மின்ஸ், சாகிப் ஹுசைன், ஈஷான் மலிங்கா, ஃபிரபுல் இங்கே ஆகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
மறுபக்கம் ராஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 18 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதிலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், இந்த சீசனில் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கும் முதல் அணியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனால் அந்த அணி இன்றைய ஆட்டத்திலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து முதலிடத்தை தக்கவைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவருடன் பில் சால்ட், தேவ்தத் படிகல், வெங்கடேஷ் ஐயர், டிம் டேவிட் உள்ளிட்ட வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருவதுடன், ரன்களையும் கட்டுப்படுத்தி வருவது ஆர்சிபி அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஹைதராபாத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 28 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 14 போட்டிகளிலும், ஆர்சிபி அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதிலும் ஹைதராபாத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 9 போட்டிகளில் மோதிய நிலையில், அதில் ஹைதராபாத் அணி 6 முறையும், பெங்களூரு அணி 3 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

ராஜீவ் காந்தி மைதானம்
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஹர்ஷ் துபே, சாகிப் ஹுசைன், ஹர்ஷல் படேல். (இம்பேக்ட் வீரர் - ஈஷான் மலிங்கா)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்/சுயாஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா, ரசிக் சலாம் தார், புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் (இம்பேக்ட் வீரர் - ஜேக்கப் பெத்தெல்)

