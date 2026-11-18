இந்திய பேட்டிங் வரிசைக்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்த நியூசிலாந்து தொடர்; 2027 உலகக்கோப்பைக்கு முன் காத்திருக்கும் சவால்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றி அசத்தியிருந்தாலும், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி உள்ளிட்ட நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன்களின் தொடர் சரிவு அணியின் பேட்டிங் ஃபார்மைக் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 8:00 AM IST
ஹைராபாத்: நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக சொந்த மண்ணில் தொடர்ந்து 11 ஒருநாள் தொடர்களை வென்றிருந்த நியூசிலாந்தின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ள இந்திய அணி, 2019ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு நியூசிலாந்து மண்ணில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்று அசத்தியது.
மேற்கொண்டு இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் பொறுப்பேற்ற பிறகு வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்திய அணி பெறும் முதல் ஒருநாள் தொடர் வெற்றி இதுவாகும். இருப்பினும், இந்த வெற்றியை முழுமையாகக் கொண்டாட முடியாத வகையில் இந்திய பேட்டிங் வரிசையின் தொடர் சரிவுகள் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக, 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பைத் தொடருக்குத் தயாராகி வரும் இந்திய அணிக்கு, நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களில் ஏற்பட்ட இந்தத் தடுமாற்றங்கள் ஒரு பலத்த எச்சரிக்கை மணியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஆடுகளங்களும் வேகத்திற்கும், ஸ்விங்கிற்கும் சாதகமானவை என்பதால் இந்திய அணியின் பேட்டிங் யூனிட்டின் ஃபார்ம் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
வரலாற்றுச் சரிவு
ஏனெனில், கடந்த நவம்பர் 13ஆம் தேதி மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நான்காவது ஒருநாள் போட்டி இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்தது. நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயித்த 334 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய இந்திய அணி, நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் மாட் ஹென்றி வீசிய அந்த முதல் ஓவரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் ரன் ஏதுமின்றி டக் அவுட்டாகினர்.
இதனால், 0 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து பரிதவித்த இந்திய அணி, அதிலிருந்து மீள முடியாமல் 26.4 ஓவர்களில் வெறும் 89 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. இதன் மூலம் 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியடைந்த இந்தியா, ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் தனது இரண்டாவது மிகப்பெரிய தோல்வியைப் பதிவு செய்தது. மேலும் இந்தப் பேட்டிங் சரிவு இந்தப் போட்டியில் மட்டும் ஏற்பட்டதல்ல.
தொடர் முழுவதும் நீடித்த பேட்டிங் தடுமாற்றம்
முன்னதாக நடைபெற்ற முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்த பேட்டர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தடுமாறினர் என்பதே நிதர்சனம். ஏனெனில் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 143 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இருப்பினும் அந்தப் போட்டியில் விராட் கோலி சிறப்பாக செயல்பட்டு அரைசதம் கடந்ததுடன் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து வெலிங்டனில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியிலும், மழை காரணமாக இந்திய அணிக்கு 135 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி ஒரு கட்டத்தில் 113 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பிற்குச் சென்றது. அதன்பின் கேஎல் ராகுல் இறுதிவரை களத்தில் நின்று அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
அதன்பின் நடந்து முடிந்த ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்தியாவின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் சொதப்பினர். இதனால் இந்தியா 34 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் அக்ஸர் படேல் - இஷான் கிஷன் ஆகியோரது பார்ட்னர்ஷிப்பின் உதவியால் இந்திய அணி சவாலான ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்க முடிந்தது. அதன்பின் பந்துவீச்சாளர்களின் அபாரச் செயல்பாட்டால் 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்தியா தொடரைக் கைப்பற்றியது.
இந்திய பேட்டர்களின் செயல்பாடு
இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்தியாவின் எந்தவொரு வீரரும் ஒட்டுமொத்தமாக 100 ரன்களைக் கூட எட்டவில்லை என்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் புள்ளிவிவரமாக அமைந்துள்ளது. அந்த வகையில் இத்தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்த இந்திய வீரராக விராட் கோலி 86 ரன்களுடன் முதலிடத்திலும், அக்ஸர் படேல் 74 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
|வீரர்
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|அதிகபட்சம்
|சராசரி
|விராட் கோலி
|4
|86
|74
|21.50
|அகஸர் படேல்
|4
|74
|46
|18.50
|இஷான் கிஷன்
|2
|73
|46
|36.50
|ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
|4
|67
|30
|16.75
|நமன் தீர்
|4
|60
|22
|20.00
|ஷுப்மன் கில்
|2
|37
|37
|18.50
|ரோஹித் சர்மா
|4
|30
|23
|7.50
|கேஎல் ராகுல்
|2
|29
|26
|-
|ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
|2
|23
|18
|11.50
அதிகரிக்கும் கவலைகள்
குறிப்பாக இந்தத் தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா 4 இன்னிங்ஸ்களில் இரண்டு முறை டக் அவுட்டானதுடன், வெறும் 7.50 என்ற சராசரியில் 30 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்துள்ளார். அவருடன் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலியும் முதல் போட்டியில் அரைசதம் கடந்த நிலையில், மற்ற போட்டிகளில் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.
அவர்களது வரிசையில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அனுபவ வீரர் கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோரும் இந்தத் தொடரில் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இறுதியில் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் அக்ஸர் படேல் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் மட்டுமே ஓரளவு ரன்களைச் சேர்த்துள்ளனர். இந்த ஒருநாள் தொடர் இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஃபார்மை வெளிச்சம்போட்டு காட்டியுள்ளது.
கவுதம் கம்பீரின் எச்சரிக்கை
நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில் ஏற்பட்ட படுதோல்விக்குப் பிறகு பேசிய பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர், பேட்ஸ்மேன்களின் அணுகுமுறை குறித்துத் தனது கவலையை வெளிப்படையாகப் பதிவு செய்திருந்தார். 2027-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக்கோப்பைத் தொடர் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறவுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க ஆடுகளங்களின் தன்மைக்கு மிக நெருக்கமான சூழல் நியூசிலாந்தில் உள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்
அதன்படி, இந்திய ஆடுகளங்களில் முதல் 10 முதல் 15 ஓவர்கள் வரை பேட்டிங் செய்வது மிகவும் எளிதாக இருக்கும். ஆனால், இது போன்ற வெளிநாட்டு ஆடுகளங்களில் அந்தத் தொடக்க ஓவர்களே மிகவும் கடினமானவை. எடுத்த ரன்களை விட, 26 அல்லது 27 ஓவர்களுக்குள் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்ததுதான் எனக்குப் பெரிய கவலையாக உள்ளது என்று கம்பீர் குறிப்பிட்டார்.
தொடரை வென்ற பிறகும், கம்பீரின் இந்த விமர்சனம் மிகச் சரியானது என முன்னாள் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். மொத்தத்தில், நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர் வெற்றி இந்திய அணிக்கு மகிழ்ச்சியைத் தந்தாலும், பேட்டிங் துறையில் உள்ள பலவீனங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. இனிவரும் தொடர்களில் இந்தத் தவறுகளைத் திருத்தி மீண்டும் பலத்துடன் திரும்ப வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
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அடுத்த சவால்
தற்போது ஒருநாள் தொடர் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி அடுத்து நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. நவம்பர் 19ஆம் தேதி வெலிங்டனில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி தொடங்கவுள்ளது. ஒருநாள் தொடரில் செய்த தவறுகளைத் திருத்திக்கொண்டு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் தங்களது திறமையை நிரூபிப்பார்களா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.