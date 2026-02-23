இன்று எங்களுடைய நாளாக அமையவில்லை- இந்திய பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக் விளக்கம்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது.
Published : February 23, 2026 at 1:29 PM IST
அஹமதாபாத்: இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டம் நேற்று அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 187 ரன்களை எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டேவிட் மில்லர் 63 ரன்களை சேர்த்தார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதில் ஷிவம் தூபே 42 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக, இந்தியா அணி 18.5 ஒவர்களில் 111 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உறுதியான இருந்த டேவிட் மில்லர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த தோல்வியின் காரணமாக இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஃபார்ம் குறித்து விமர்சனங்கள் மற்றும் கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில் போட்டிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக்,"இன்று எங்களுடைய நாளாக அமையவில்லை. ஏனெனில் பந்துவீச்சு, பேட்டிங் என அனைத்திலும் நாங்கள் திட்டமிட்டபடி செயல்படவில்லை. ஆனால், ஒரு தோல்வியைக் கொண்டு வீரர்களின் திறமையை நாம் எடைபோடக் கூடாது. அவர் அனைவரும் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள். ஐபிஎல் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் நிறைய விளையாடிய அனுபவம் அவர்களுக்கு உண்டு" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து 188 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்ட முடியாதது குறித்து பேசிய கோடக், "இந்த மைதானத்தில் 200 அல்லது 220 என்ற இலக்கை எட்டுவது கடினம். ஆனால் 180 அல்லது 190 ரன்கள் என்ற இலக்கு எட்டக்கூடிய ஒன்றுதான். அதற்காக வீரர்களுக்கு அனுபமில்லை, அழுத்ததில் உள்ளனர் என்று கூறுவது சரியானது அல்ல" என்றார்.
அதன்பின் அபிஷேக் சர்மா குறித்து பேசிய அவர், "அபிஷேக் சர்மா எதிர்கொண்டு வரும் ஃபார்ம் சரிவை, ஒவ்வொரு பேட்ஸ்மேனும் எதிர்கொண்டிருப்பார்கள். ஐபிஎல்லில் அவர் இதுபோன்ற கட்டங்களைக் கடந்து செல்வதை நான் முன்பு பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் அதற்கு சில நாள்கள் தேவைப்படும். மாறாக இரண்டு நாள்களில் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனெனில் அது வீரர்கள மனதில் அதிக சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துவதுடன், அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கும்" என்றார்.
இதுதவிர, இனிவரும் போட்டிகளில் அணியில் மாற்றங்கள் இருக்குமா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த கோடக், "இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் நமக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அதனால் அணியில் நாம் மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டுமா என்று சிந்திக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த மாற்றம் எது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி அடுத்ததாக ஜிம்பாப்வே அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.