லாலிகா: ரியால் மெட்ரிட்டை வீழ்த்தி மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது பார்சிலோனா

ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையிலான பயிற்சியின் கீழ் பார்சிலோனா அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக லாலிகா தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதித்துள்ளது.

பார்சிலோனா எஃப்.சி. அணி (AP)
Published : May 11, 2026 at 2:44 PM IST

ஹைதராபாத்: ரியால் மேட்ரிட் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பார்சிலோனா எஃப்.சி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதுடன், லாலிகா தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

ஸ்பெய்னின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடரான லா லிகா தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ள பார்சிலோனா எஃப்.சி. மற்றும் ரியல் மேட்ரிட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதில் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய பார்சிலோனா அணிக்கு ஆட்டத்தின் 9ஆவது நிமிடத்தில் மார்கஸ் ரஷ்ஃபோர்ட் மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 18ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெர்ஹான் தோரஸ் கோலடித்து பார்சிலோனா அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். மறுபக்கம் கடுமையாக போராடிய ரியல் மேட்ரிட் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தகர்த்து கோலடிக்க முடியவில்லை.

இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பார்சிலோனா எஃப்.சி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பார்சிலோனா அணி டிஃபென்ஸை வலுப்படுத்தியதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தகர்த்தது. இதனால் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் ரியல் மேட்ரிட் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் பார்சிலோனா எஃப்.சி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ரியல் மேட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பார்சிலோனா எஃப்சி அணி நடப்பு சீசனில் விளையாடிய 35 போட்டிகளில் 30 வெற்றிகள், ஒரு முடிவில்லை, 4 தோல்விகளுடன் மொத்தமாக 91 புள்ளிகளை கைப்பற்றி முதலிடத்தை தக்கவைத்துடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

ஏனெனில், இந்த வெற்றியின் மூலம் லாலிகா புள்ளிப்பட்டியலில் பார்சிலோனா 91 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தையும், ரியல் மேட்ரிட் அணி 77 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன. அதேசமயம் இந்த தொடரில் இன்னும் மூன்று போட்டிகளே எஞ்சியுள்ள நிலையில், புள்ளிகள் அடிப்படையில் பார்சிலோனா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வது உறுதியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் லாலிகா தொடரில் தங்களுடைய 29ஆவது பட்டத்தை வென்று பார்சிலோனா அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

மேற்கொண்டு, ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையிலான பயிற்சியின் கீழ் பார்சிலோனா அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக லாலிகா தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதித்துள்ளதுடன், ஸ்பெனிஷ் கால்பந்து தொடரில் தங்களின் ஆதிக்கத்தையும் நிலைநாட்டியுள்ளது. இதனையடுத்து சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பார்சிலோனா எஃப்.சி. அணிக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றனர்.

