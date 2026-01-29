ETV Bharat / sports

சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026: லிவர்பூல், பார்சிலோனா அணிகள் அபார வெற்றி

தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் அர்செனல் அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் 24 புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்: சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற போட்டிகளில் அர்செனல், லிவர்ஃபூல், பார்சிலோனா அணிகள் வெற்றியை பதிவு செய்தன.

ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்.சி. அணியானது கராபாக் எஃப்.கே. அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

லிவர்பூல் அபாரம்

இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய லிவர்பூல் அணியானது அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அசத்தியது. அதன்படி அலெக்சிஸ் மேக் ஆட்டத்தின் 15-வது மற்றும் 61-வது நிமிடங்களில் கோலடித்தார். அதனை தொடர்ந்து ஃபுளோரியன் விரிட்ஸ் 21ஆவது நிமிடத்திலும், முகமது சாலா 50ஆவது நிமிடத்திலும் கோல்களை அடித்தனர்.

அதன் பின் ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் ஹுகோவும், ஆட்டத்தின் 90ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெட்ரிகோவும் கோலடிக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய கராபாக் அணியால் ஒரு கோலை கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 6-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் கராபாக் எஃப்கே அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.

பார்சிலோனா வெற்றி

மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் எஃப்.சி.பார்சிலோனா அணியானது எஃப்.சி. கோபன்ஹேகன் அணியை எதிர்கொண்டனது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் கோபன்ஹோகன் அணியின் விக்டர் 4ஆவது நிமிடத்திலேயே கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். மறுபக்கம் பார்சிலோனா அணி முதல் பாதியில் கோலடிக்க தவறியது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த பார்சிலோனா அணிக்கு ஆட்டத்தின் 48-வது நிமிடத்தில் ராபர்ட் லெவண்டோவ்ஸ்கி மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் லமின் யாமலும், 69ஆவது நிமிடத்தில் ரபின்ஹாவும் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினர்.

இறுதியில் மார்கஸ் ரஷ்ஃபோர்ட் 85ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய கோபன்ஹேகன் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் கோபன்ஹேகன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.

ஆதிக்கம் செலுத்தும் அர்செனல்

இன்று நடைபெற்ற மேலும் ஒரு லீக் போட்டியில் அர்செனல் அணி எஃப்.சி.கைரட் அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் அர்செனல் அணியின் விக்டர் 2ஆவது நிமிடத்திலேயே கோலடித்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கைரட் அணியின் ஜோர்கின்ஹோ ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்தார்.

இதனால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்த நிலையில், அர்செனல் அணிக்காக ஆட்டத்தின் 15ஆவது நிமிடத்தில் கை ஹாவர்ட்ஸும், ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் கேப்ரியலும் கோலடித்தனர். இதன் மூலம் அர்செனல் அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் அணி கோலடிக்க தவற, இறுதிவரை போராடிய கைரட் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 90+4 ஆவது நிமிடத்தில் ரிகார்டின்ஹோ கோலடித்தார். இருப்பினும் அர்செனல் அணி ஆட்டநேர முடிவில் 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் கைரட் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.

சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியல்

இதன் மூலம் அர்செனல் அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் 24 புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறது. அதேசமயம் பெயர்ன் முனிச் அணி 21 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், லிவர்பூல் அணி 18 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. இந்தபட்டியலில் பார்சிலோனா அணி 16 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் இடத்தையும், மான்செஸ்டர் யுனைட், ரியல் மேட்ரிட் அணிகள் 8 மற்றும் 9ஆம் இடங்களை பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

