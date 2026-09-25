தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்த பரணிகா இளங்கோவன்; போல் வாட் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்
பரணிகா இளங்கோவனின் இந்த வெண்கலப் பதக்கத்துடன் சேர்த்து, இந்தியாவின் மொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 23-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
By ANI
Published : September 25, 2026 at 8:23 PM IST
நகோயா: ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த போல் வால்ட் வீராங்கனை பரணிகா இளங்கோவன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் கடந்த சில நாட்களாக ஜப்பானில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டிகளில் இந்தியா தொடர்ந்து பதக்கங்களை குவித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற போல் வால்ட் பிரிவு ஆட்டத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த பரணிகா இளங்கோவன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம், இந்த பிரிவில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
பரணிகா 4.15 மீட்டர் உயரத்தை கடந்து கஜகஸ்தானின் போலினா இவனோவாவுடன் இணைந்து மூன்றாம் இடத்தை பிடித்தார். இரு வீராங்கனைகளும் 4.15 மீட்டர் உயரத்தை சரியாக தாண்டியதால், சம புள்ளிகளை பெற்றனர். இதனால் வெண்கலப் பதக்கம் இருவருக்கும் பகிரந்தளிக்கப்பட்டது.
ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என இரு பிரிவுகளிலும் போல் வால்ட் போட்டியில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பரணிகா பெற்றதன் மூலம், இந்த வெண்கலப் பதக்கம் இந்திய தடகள வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக மாறியுள்ளது.
பரணிகா இளங்கோவனின் இந்த வெண்கலப் பதக்கத்துடன் சேர்த்து, இந்தியாவின் மொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 23-ஆக உயர்ந்துள்ளது.