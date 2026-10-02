EXCLUSIVE: 'போல் வால்ட்' விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர்: சாதித்தது எப்படி? பரணிகா இளங்கோவன் பிரத்யேக பேட்டி
"நான் பயிற்சி தொடங்கிய காலத்தில் 3 மீட்டர் உயரத்தைத் தாண்டுவதே பெரும் சவாலாக இருந்தது. ஆனால் விடாமுயற்சியுடன் பயிற்சி செய்ததால் 4 மீட்டர் என்ற இலக்கை எளிதில் தாண்ட முடிந்தது"
Published : October 2, 2026 at 9:15 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 'போல் வால்ட்' (Pole Vault) விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்ற தமிழக வீராங்கனை பரணிகா இளங்கோவன் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், 'போல்ட் வால்ட்' (கம்பை கொண்டு உயரம் தாண்டுதல்) விளையாட்டில் பெண்கள் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றவர் பரணிகா இளங்கோவன். இதன் மூலம் இந்த விளையாட்டில் (ஆடவர் மற்றும் மகளிர் இரு பிரிவுகளையும் சேர்த்து) பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையையும் அவர் நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இந்த போட்டியில் பரணிகா 4.15 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டி அசத்தினார். கஜகஸ்தான் நாட்டின் வீராங்கனை போலினா இவனோவாவும் இதே 4.15 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டியதால், இருவரும் சம புள்ளிகளை பெற்றனர். இதன் காரணமாக, இருவருக்கும் வெண்கலப் பதக்கம் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஜப்பானில் இருந்து தமிழ்நாடு திரும்பிய வீரர், வீராங்கனைகளை தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேரில் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, வெண்கல பதக்கத்துடன் திரும்பிய பரணிகா இளங்கோவனை 'ஈடிவி தமிழ்நாடு ஊடகம்' சார்பில் பிரத்யேகமாக பேட்டி கண்டோம்.
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அப்போது அவர் கூறுகையில், "சர்வதேச அளவிலும், ஆசிய மற்றும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் இதுவரை போல்-வால்ட் பிரிவில் இந்தியா பதக்கம் வென்றதில்லை. இந்த மிகப்பெரிய குறையை போக்கி, இந்த சாதனையை நான் நிகழ்த்தியிருப்பது மிகுந்த பெருமையையும், மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கிறது.
நான் பயிற்சி தொடங்கிய காலத்தில் 3 மீட்டர் உயரத்தைத் தாண்டுவதே பெரும் சவாலாக இருந்தது. ஆனால் 2 முதல் 3 ஆண்டுகளிலேயே விடாமுயற்சியுடன் பயிற்சி செய்ததால் 4 மீட்டர் என்ற இலக்கை எளிதில் தாண்ட முடிந்தது. புதிய சாதனைகளையும் படைக்க முடிந்தது. நிச்சயமாக வெல்வோம் என்கிற நம்பிக்கையும், போராடும் குணமும்தான் இந்த வரலாற்று சாதனைக்கு காரணம்.
நடப்பு சீசன் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளுக்கு தயாராவதே அடுத்த இலக்கு. படிப்படியாக முன்னேறி ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்பதே இறுதி இலக்கு. இந்தியாவில் போல்-வால்ட் விளையாட்டுப் போட்டி இன்னும் பிரபலமடையாத சூழலிலும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் இத்துறையில் தொடர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறார்கள்.
மனதிலுள்ள தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்தால் இளைய தலைமுறையினர் விளையாட்டுத் துறையில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க முடியும்" என பரணிகா இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.