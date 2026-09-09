யுஏஇ-ஐ சுருட்டிய வங்கதேசம்: ஆசிய கோப்பை அரையிறுதியில் இந்தியாவுடன் மோதல்!
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரில், வங்கதேச மகளிர் அணி தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 10:04 AM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் வங்கதேசம் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரக மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வங்கதேச அணி, எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தடுமாறியது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷர்மின் அக்தர் 38 ரன்களையும், கேப்டன் நிகர் சுல்தானா 23 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து, மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் வங்கதேச அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 103 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி தரப்பில் சுரக்ஷா கோட்டே 3 விக்கெட்டுகளையும், இந்துஜா நந்தகுமார் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Bowlers power Bangladesh to a crucial victory over UAE in the final group stage clash at Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 8, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/4FrERCnjdh pic.twitter.com/we7rDdKqbg
அதன்பின், இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி வீராங்கனைகளும் சோபிக்கத் தவறினர். அந்த அணியில் ஹீனா ஹோட்சந்தனி 18 ரன்களையும், தீர்த்தா சதிஷ் 11 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து, வேறெந்த வீராங்கனையும் இரட்டை இலக்க ரன்களை எட்ட முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இதனால், ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 69 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரபயா கான் 3 விக்கெட்டுகளையும், மருபா அக்தர் மற்றும் நஹிதா அக்தர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதன் மூலம், நடப்பு மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு வங்கதேச அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் குரூப்-ஏ பிரிவில் இருந்து இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளும், குரூப்-பி பிரிவில் இருந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளும் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
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மேலும், லீக் சுற்றில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த வங்கதேச மகளிர் அணி, ஆசிய கோப்பையின் முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 10) நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.