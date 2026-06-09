மொசடெக் ஹொசைன், நஹித் ரனா அபார ஆட்டம்; வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வியைத் தழுவியது ஆஸ்திரேலியா
கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு கார்டிஃபில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய வங்கதேச அணி, அதன்பின் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது சொந்த மண்ணில் மீண்டும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : June 9, 2026 at 8:25 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி 86 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று தாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா தேசிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் சைஃப் ஹசன் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த தன்ஸித் ஹசன் - நஜ்முல் ஹொசைன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 96 ரன்களையும் பார்ட்னர்ஷிப் முறையில் சேர்த்து தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
What an Innings from Musaddek Hossain, A stunning comeback after years away. 86 off 70 balls. He’s back with a massive comeback performance! pic.twitter.com/vGqkychUp2— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 9, 2026
அதன்பின் 54 ரன்களில் தன்ஸித் ஹசனும், 67 ரன்களில் நஜ்முல் ஹொசைனும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய லிட்டன் தாஸும் 7 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மொசடெக் ஹொசைன் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன், 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 86 ரன்களையும் குவித்தார்.
இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையிலும், 284 ரன்களை குவித்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் நாதன் எல்லிஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், லியாம் ஸ்காட், மேத்யூ ரென்ஷா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் மேத்யூ ஷார்ட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து 35 ரன்களை சேர்த்த கையோடு கூப்பர் கானோலியும், 19 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் கேப்டன் ஜோஷ் இங்கிலிஷும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் அலெக்ஸ் கேரி 47 ரன்களையும், கேமாரூன் க்ரீன் 52 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 42.2 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 191 ரன்களை எடுத்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது.
Liam Scott Gone! 🇧🇩 Caught by Tawhid Hridoy, bowled by Nahid Rana! pic.twitter.com/OFVcpKnA7W— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 9, 2026
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பின்னர் மழை தொடர்ந்து நீடித்த காரணத்தினால் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி வங்கதேச அணி 86 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த வெற்றி மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் வங்கதேச அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்ததுடன், 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்திய மொசடெக் ஹொசைன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.