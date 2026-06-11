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ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி முதல்முறையாக ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றியது வங்கதேசம்

இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக முதன்முறையாக இருதரப்புத் தொடரைக் கைப்பற்றி வங்கதேச அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

வங்கதேசம் vs ஆஸ்திரேலியா
வங்கதேசம் vs ஆஸ்திரேலியா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 8:17 PM IST

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ஹைதராபாத்: வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வரலாற்று வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நடந்து முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி வெற்றிபெற்று அசத்திய நிலையில், ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று தாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கமே பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஏனெனில் இந்த போட்டியின் ஆஸ்திரேலிய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள், மேத்யூ ஷார்ட், கூப்பர் கானோளி மற்றும் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகிய மூவரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அலெக்ஸ் கேரி 13 ரன்களிலும், கேமரூன் க்ரீன் 25 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அணியின் கேப்டன் ஜோஷ் இங்லிஷும் 34 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அதனபின் ஜோடி சேர்ந்த மார்னஸ் லபுஷாக்னே - சேவியர் பார்ட்லெட் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி, அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இதில் இருவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினர்.

அதன்பின் 52 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் சேவியர் பார்ட்லெட் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 42 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 187 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. இதில் லபுஷாக்னே 55 ரன்களைச் சேர்த்து களத்தில் இருந்தார். வங்கதேச அணி தரப்பில் தஸ்கின் அஹ்மத் மற்றும் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் தொடர்ந்து மழை நீடித்த காரணத்தால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் இன்னிங்ஸ் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டு, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு டக்வொர்த் லூயிஸ் 41 ஓவர்களில் 192 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணியிலும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் தன்ஸித் ஹசன் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் சௌமியா சர்க்கார் - நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 86 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். அதன்பின் இருவரும் அரைசதம் அடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சௌமியா சர்க்கார் 42 ரன்களிலும், நஜ்முல் ஹொசைன் 41 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய லிட்டன் தாஸ் 21 ரன்களுக்கும், மொசாடெக் ஹொசைன் 15 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 40 ரன்களையும், கேப்டன் மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 22 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 35 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வங்கதேச அணி இருதரப்புத் தொடர் ஒன்றைக் கைப்பற்றுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

AUSTRALIA VS BANGLADESH
MARNUS LABUSCHAGNE
MUSTAFIZUR RAHMAN
MEHIDY HASAN MIRAZ
BILATERAL ODI SERIES

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