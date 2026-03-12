ETV Bharat / sports

பந்துவீச்சில் மிரட்டிய நஹித் ரானா: வங்கதேச வேகத்தில் அடிபணிந்தது பாகிஸ்தான்

வங்கதேச அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நஹித் ரானா 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் மூலம் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

வங்கதேசம் vs பாகிஸ்தான்
வங்கதேசம் vs பாகிஸ்தான் (AP)
Published : March 12, 2026 at 9:24 AM IST

தக்கா: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் முடிவடைந்த நிலையில், எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான வேலைகளை பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த அணிகள் தொடங்கியுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறது.

இதில் வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று தாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா தேசிய மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் - மாஸ் சதகத் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 41 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

பின்னர் 27 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில் ஃபர்ஹான் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷமைல் ஹொசைனும் 4 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு சதகத் 18 ரன்களிலும், முகமது ரிஸ்வான் 10 ரன்களிலும், சல்மான் அலி ஆகா 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து வங்கதேச அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் நஹித் ரானா பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.

இதன் மூலம் நஹித் ரானா சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் 5 விக்கெட் ஹாலையும் பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களால் வங்கதேச அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 30.4 ஓவர்களில் 114 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச தரப்பில் நஹித் ரானா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியிலும் தொடக்க வீரர் சைஃப் ஹொசைன் 4 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த தன்ஸித் ஹசன் மற்றும் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் தன்ஸித் ஹசன் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

மறுபக்கம் 27 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தன்ஸித் ஹசன் 7 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 15.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் வங்கதேச அணி 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. வங்கதேச அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நஹித் ரானா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை தாக்காவில் நடைபெறவுள்ளது.

