நஜ்முல் ஹொசைன், முஸ்தஃபிசூர் அபாரம்; நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த வங்கதேசம்
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்த நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : April 23, 2026 at 8:04 PM IST
சிட்டகாங்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியதுடன், 3-2 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்றுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நியூசிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இதில் முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியும், இரண்டாவது போட்டியில் வங்கதேச அணியும் வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் வைத்திருந்தன. இந்நிலையில் ஒருநாள் தொடரை வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி இன்று சிட்டகாங்கில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி, களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் சைப் ஹசன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், தன்ஸித் ஹசன் ஒரு ரன்னிலும், சௌமியா சர்க்கார் 18 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ - லிட்டன் தாஸ் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
Najmul Hossain Shanto rises to the challenge with a classy century in Chattogram 🙌— ICC (@ICC) April 23, 2026
இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 160 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். பின்னர் 76 ரன்களை சேர்த்த கையோடு லிட்டன் தாஸ் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் சதம் விளாசிய நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 9 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் மெஹதி ஹசன் மிராஸ் 22 ரன்களை சேர்த்திருந்தார்.
இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 265 ரன்களை எடுத்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் வில்லியம் ஓ ரூர்க் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் லிஸ்டர், ஜெய்டன் லென்னக்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியிலும் தொடக்க வீரர் ஹென்றி நிக்கோலஸ் 4 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
பின்னர் களமிறங்கிய வில் யங் 19 ரன்களுக்கும், டாம் லேதம் 5 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து இணைந்த நிக் கெல்லி - டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் இணை சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன், அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர். பின்னர் 59 ரன்களை எடுத்த கையோடு நிக் கெல்லி ஆட்டமிழக்க, 75 ரன்களில் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட்டும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
An impressive all-round performance guides Bangladesh to an ODI series victory over New Zealand 💪— ICC (@ICC) April 23, 2026
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, நியூசிலாந்து அணி 44.5 ஓவர்களில் 210 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச அணி தரப்பில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.