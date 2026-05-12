நஜ்முல் ஹொசைன் அபார ஆட்டம்; சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வங்கதேசம் சாதனை

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்கள் சொந்த மண்ணில் வங்கதேச அணி தனது முதல் டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

Published : May 12, 2026 at 5:04 PM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணி 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணி அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கடந்த மார்ச் 8ஆம் தேதி டாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா தேசிய மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 413 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ சதம் விளாசியதுடன் 101 ரன்களையும், மொமினுல் ஹக் 91 ரன்களையும், முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹிம் 71 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் முகமது அப்பாஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஷாஹின் அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 386 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அசான் அவைஸ் 103 ரன்களையும், அப்துல்லா ஃபசல் 60 ரன்களையும், சல்மான் ஆகா 58 ரன்களையும், முகமது ரிஸ்வான் 59 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்கவில்லை. வங்கதேச தரப்பில் மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் 27 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணியில் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 87 ரன்களையும், மொமினுல் ஹக் 56 ரன்களையும் சேர்க்க மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 240 ரன்களை மட்டுமே எடுத்ததுடன், பாகிஸ்தானுக்கு 268 ரன்கள் என்ற இலக்கையும் நிர்ணயித்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஹசன் அலி மற்றும் நோமன் அலி தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் அப்துல்லா ஃபசல் 66 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் எதிரணியின் பவுலிங்கிற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 163 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேசம் தரப்பில் நஹித் ரானா 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினர்.

இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் வங்கதேச அணி சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களின் முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்து வரலாறு படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வங்கதேச அணி கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் வங்கதேச அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி மே 16ஆம் தேதி சில்ஹெட் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியை வங்கதேச அணி டிரா செய்தாலும் தொடரை வெல்லும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

