டார்வின் டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலியாவை 198 ரன்களுக்கு சுருட்டிய வங்கதேசம்; பேட்டிங்கிலும் அதிரடி தொடக்கம்!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் வங்கதேச அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத் 55 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.
Published : August 13, 2026 at 5:12 PM IST
டார்வின்: மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 198 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வங்கதேச அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வங்கதேச அணி முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. இதன் காரணமாக இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.
இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று (ஆகஸ்ட் 13) டார்வினிலுள்ள மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான டிராவிஸ் ஹெட் 22 ரன்களிலும், ஜேக் வெதர்லெட் 23 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
Taskin Ahmed with one of the all-time celebrations after nabbing Cam Green 😂 #PlayoftheDay | @nrmainsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/VF8dHRGJNB— cricket.com.au (@cricketcomau) August 13, 2026
அதன்பின் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஒருபுறம் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களை உயர்த்தினார். ஆனால், மறுபுறம் களமிறங்கிய மார்னஸ் லபுஷேன் ஒரே ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி, பியூ வெப்ஸ்டர், கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபுறம் பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் கடந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் 71 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களுக்கு மட்டுமே ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேச அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஹசன் மஹ்மூத் 6 விக்கெட்டுகளையும், தஸ்கின் அகமது மற்றும் எபடோட் ஹொசைன் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர்.
Hasan Mahmud sent Steve Smith packing for his fifth wicket and then quickly made it six ✨#MilestoneMoment | @NrmaInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/gltfKZSlMl— cricket.com.au (@cricketcomau) August 13, 2026
இதையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணிக்கு ஷாத்மான் இஸ்லாம் - தன்சித் ஹசன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் ஷாத்மான் இஸ்லாம் 20 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது மிட்செல் ஸ்டார்க் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின், தன்சித் ஹசனுடன் ஜோடி சேர்ந்த மொமினுல் ஹக் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்த இணை மேலும் விக்கெட் விழாமல் தடுத்ததுடன், அணியின் ரன்களையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது.
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இதன் மூலம் முதல்நாள் ஆட்டநேர முடிவில் வங்கதேச அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 96 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. தற்போது தன்சித் ஹசன் 32 ரன்களுடனும், மொமினுல் ஹக் 35 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 1 விக்கெட்டைக் கைப்பற்றினார். ஆஸ்திரேலிய அணியை விட 102 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள நிலையில், வங்கதேச அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.