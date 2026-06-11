ஆஸ்திரேலியா, ஜிம்பாப்வே தொடர்களுக்கான வங்கதேச அணி அறிவிப்பு
வங்கதேச டி20 அணியின் கேப்டனாக லிட்டன் தாஸும், வங்கதேச டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : June 11, 2026 at 7:12 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடர், ஜிம்பாப்வே டெஸ்ட் தொடர்களுக்கான வங்கதேச அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியானது இன்று நடைபெற்று வருகிறது. அதேசமயம் வங்கதேசம்-ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 17ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்தது.
இதில் அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு கேமரூன் க்ரீன், டிம் டேவிட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நாதன் எல்லிஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த டி20 அணியில் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஆல்-ரவுண்டர் நிகில் சௌத்ரி அறிமுக வீரராக இடம்பிடித்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
🚨 Bangladesh announce squad for the T20I series against Australia 🇧🇩🏏🇦🇺— Shadman Sakib Arnob (@arnuX05) June 11, 2026
❌ Out: Mohammad Saifuddin, Ripon Mondol
❌ Injured: Tanzim Hasan Sakib
✅ Returned: Taskin Ahmed, Nahid Rana, Mustafizur Rahman
⭐ Abdul Gaffar Saqlain keeps his place and remains in line for his debut.… pic.twitter.com/F9LZPKio5h
இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடர், ஜிம்பாப்வே டெஸ்ட் தொடர்களுக்கான வங்கதேச அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் டி20 அணியின் கேப்டனாக லிட்டன் தாஸும், டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தஸ்கின் அஹ்மத், நஹித் ரானா மற்றும் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் ஆகியோர் மீண்டும் வங்கதேச டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
மறுபக்கம் தவ்ஹீத் ஹிரிடோய் அறிமுக வீரராக டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர டெஸ்ட் அணியில் தன்ஸித் ஹசன், முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹிம், எபோடட் ஹொசைன், மொமினுல் ஹக் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் வங்கதேச அணி, டி20 தொடரிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 Bangladesh announce Test squad for the one-off Test against Zimbabwe 🇧🇩🏏— Shadman Sakib Arnob (@arnuX05) June 11, 2026
⭐ New faces:
➡️ Pacer Robiul Haque
➡️ Towhid Hridoy (Test call-up)
Rested:
➡️ Mehidy Hasan Miraz
➡️ Nahid Rana
➡️ Taskin Ahmed
➡️ Shoriful Islam
Back in the team:
➡️ Khaled Ahmed
➡️ Hasan Mahmud… pic.twitter.com/vy6nfJhiQy
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ஆஸ்திரேலியா தொடருக்கான வங்கதேச டி20 அணி: லிட்டன் குமார் தாஸ் (கேப்டன்), பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், தன்சித் ஹசன், முகமது சைஃப் ஹாசன், ஷமிம் ஹொசைன், தவ்ஹித் ஹிரிடோய், நூருல் ஹசன் சோஹன், மஹேதி ஹசன், நசும் அகமது, ரிஷாத் ஹொசைன், ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான், தஸ்கின் அகமது, நஹித் ராணா, அப்துல் கஃபர் சக்லைன்.
ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான வங்கதேச டெஸ்ட் அணி: நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ (கேப்டன்), ஷத்மன் இஸ்லாம், மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய், தன்சித் ஹசன், மொமினுல் ஹக், முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹீம், லிட்டன் குமார் தாஸ், தைஜுல் இஸ்லாம், நயீம் ஹசன், கலீத் அகமது, எபடோட் ஹொசைன், ஹசன் மஹ்மூத், தவ்ஹித் ஹிரிடோய், அமிட் ஹசன், ரோபியுல் ஹக்.