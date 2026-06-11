0-க்கு 3 என சுருண்ட ஆஸ்திரேலியா; ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மோசமான சாதனை
வங்கதேசத்திற்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் மேத்யூ ஷார்ட், கூப்பர் கானோளி மற்றும் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகிய மூவரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
Published : June 11, 2026 at 3:08 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி ஒரு ரன் கூட எடுக்காமல் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து, தங்களது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக மோசமான சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
வங்கதேசம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று தாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா தேசிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. ஆனால் முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கமே பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
ஏனெனில் இந்த போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் மேத்யூ ஷார்ட், கூப்பர் கானோளி மற்றும் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகிய மூவரும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இதில் தஸ்கின் அஹ்மத் முதல் விக்கெட்டை கைப்பற்றிய நிலையில், அடுத்தடுத்த விக்கெட்டுகளை முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
Australia lost three wickets before even scoring a run in the second ODI against Bangladesh 👀 #BANvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) June 11, 2026
Match centre: https://t.co/8mQDNgA9DR pic.twitter.com/O1PrsDgrfJ
இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி ஸ்கோர் போர்டில் ரன் கணக்கைத் தொடங்குவதற்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ரன்கள் ஏதுமின்றி மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்தது இதுவே முதல் முறையாகும். அதிலும், அணியின் தொடக்க வீரர்கள் இருவருமே ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழப்பது இது 3ஆவது முறையாகும்.
மேலும், சர்வதே ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு அணி ஒரு ரன் கூட எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழப்பது இதுவே நான்காவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மூன்று முறை மட்டுமே இந்த மோசமான சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக 1983ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவும், 1997ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராகவும் பாகிஸ்தான் அணி இருமுறை ரன் ஏதும் எடுக்காமல் முதல் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்தது.
For just the fourth time in ODI history a side lost three wickets before scoring a run 🤯 #BANvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) June 11, 2026
Match centre: https://t.co/8mQDNgA9DR pic.twitter.com/uJMXhH5PbD
அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2003ஆம் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் போட்டியில் இலங்கைக்கு எதிராக வங்கதேச அணியும் ரன்கள் ஏதுமின்றி 3 விக்கெட்டுகளை இழந்ததிருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் சமிந்தா வாஸ் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்தார். இந்நிலையில் தான், தற்போது ஆஸ்திரேலியா அணியும் இந்தப்பட்டியலில் இணைந்து, இந்த மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.
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ஏற்கனவே முதலாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ள நிலையில், இரண்டாவது போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி மோசமான தொடக்கத்தின் காரணமாக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றிபெற்று தொடரில் நீடிக்குமா? அல்லது தொடரை இழந்து ஏமாற்றமளிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.