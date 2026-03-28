வங்கதேசத்தில் ஒளிபரப்பாகும் ஐபிஎல் தொடர்: விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கையில் முடிவு

விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கருத்தை கேட்டப்பின், அதன் அடிப்படையில் ஐபிஎல் தொடரை ஒளிபரப்புவது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று வங்கதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Published : March 28, 2026 at 5:17 PM IST

தாக்கா: வங்கதேசத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வதற்கான தடையை நீக்குவது குறித்து, அந்நாட்டு தகவல் அமைச்சகம் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கருத்தைக் கோரியுள்ளது.

19ஆவது சீசன் ஐபிஎல் தொடர் இன்று கோலாகலமாக தொடங்க இருக்கும் நிலையில், முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

இருப்பினும் இந்த தொடர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே சில சிக்கல்களை சந்தித்திருந்தது. அதன்படி, கடந்த ஜனவரி மாதம் வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக இருநாட்டு எல்லைகளிலும் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. இதனால் இந்தியா-வங்கதேசம் இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக வங்கதேச கிரிக்கெட் வீரர்களை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட அனுமதிக்க கூடாது என்ற கண்டனங்கள் இந்தியாவில் எழுந்தன. முன்னதாக தான் ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்தில் ரூ.9.2 கோடிக்கு வங்கதேச அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால் அவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட அனுமதிக்கக் கூடாது என்ற குரல்களும் ஓங்கின.

இறுதியில் பிசிசிஐ-யின் கோரிக்கையை ஏற்று கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் நிர்வாகம் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை அணியில் இருந்து விடுவித்தது. கேகேஆர் அணியின் இந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட இந்தியாவுக்கு செல்ல முடியாது என வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்து, தொடரில் இருந்தும் வெளியேறியது.

மேற்கொண்டு ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிப்பரப்பை வங்கதேசத்தில் காலவரையின்றி தடை செய்வதாக அந்நாட்டின் இடைக்கால அரசு உத்தரவிட்டது. மேலும், ஐபிஎல் போட்டிகளின் நேரடி ஒளிபரப்பு, அது தொடர்பான விளம்பரங்கள் மற்றும் செய்திகளையும் ஒளிபரப்பக் கூடாது என அந்நாட்டு ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போதைய வங்கதேச அரசு ஐபிஎல் போட்டிகளை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யலாமா என்பது குறித்து விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கருத்தைக் கோரியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இதுகுறித்து ஏ.என்.ஐ. செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், ஐபிஎல் ஒளிபரப்பு தொடர்பாக வங்கதேச தகவல் அமைச்சகம் விளையாட்டு அமைச்சகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியதாகவும், இருப்பினும் விளையாட்டு அமைச்சகத்திடமிருந்து இதுவரை கருத்து எதுவும் வரவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கருத்தை கேட்டப்பின், அதன் அடிப்படையில் ஐபிஎல் தொடரை ஒளிபரப்புவது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று வங்கதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இம்முறை ஐபிஎல் போட்டிகளை காண முடியுமா? இல்லையா? என்ற குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

