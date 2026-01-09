வங்கதேச கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப்பை ரத்து செய்யும் எஸ்ஜி?
வங்கதேசத்தின் முக்கிய வீரர்களான கேப்டன் லிட்டன் தாஸ், யாஷிர் ரஃபி, மொமினுல் ஹக் உள்ளிட்டோர் எஸ்.ஜி. நிறுவனத்துடன் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்தில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Published : January 9, 2026 at 7:44 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணியுடனான ஸ்பான்சர்ஷிப்பை இந்தியாவைச் சேர்ந்த விளையாட்டு உபகரண நிறுவனம் எஸ்.ஜி. ரத்து செய்யவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி மாதம் 7 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. மேலும் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. முன்னதாக வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக இருநாட்டு எல்லைகளிலும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.
A big blow for Bangladesh cricket :— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) January 8, 2026
- India’s SG bat brand decided not to renew sponsorships with several Bangladesh players, including Litton Das, Mominul Haque, and Yasir Ali Rabbi.
- For Litton, this means loss of customised gear and a steady commercial income.
- The… pic.twitter.com/36v9OSPKAT
வங்கதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரரான முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானுக்கு எதிரான குரல்கள் இந்தியாவில் அதிகரிக்கத் தொடங்கின. மேலும் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விடுவிக்குமாறு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பிசிசிஐ கோரிக்கை விடுத்தது.
பிசிசிஐயின் கோரிக்கையை ஏற்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் அணியில் இருந்து விடுவித்தது. மேலும் கேகேஆர் அணி வெளியிட்ட அறிக்கையில், பிசிசிஐ-யின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், உரிய நடைமுறைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு நாங்கள் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை அணியில் இருந்து விடுவிக்கின்றோம் என்றும் கூறியது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசாங்கம், ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தது.
மேற்கொண்டு வீரர்களின் பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவும் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது.ஆனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்ததுடன், இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்து விட்டது.
Big blow for Bangladesh Cricketers 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 8, 2026
- India’s SG bat brand decided not to renew sponsorships of Bangladesh players including Litton Das, Mominul Haque and Yasir Ali Rabbi 😲
- After Pakistan, Bangladesh seems next for India’s cricketing isolation 😨 pic.twitter.com/mOlEfCLFdv
இதனால் அந்த அணி இந்தியாவுக்கு வந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுமா? அல்லது தொடரில் இருந்து வெளியேறுமா? என்ற சந்தேகங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், வங்கதேச அணியுடனான ஸ்பான்சர்ஷிப்பை இந்தியாவைச் சேர்ந்த விளையாட்டு உபகரண நிறுவனம் எஸ்.ஜி. ரத்து செய்யவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. வங்கதேசத்தின் முக்கிய வீரர்களான கேப்டன் லிட்டன் தாஸ், யாஷிர் ரஃபி, மொமினுல் ஹக் உள்ளிட்டோர் எஸ்.ஜி. நிறுவனத்துடன் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்தில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இதையும் படிங்க
ஒருவேளை எஸ்.ஜி. நிறுவனம் தங்களது ஸ்பான்சர்ஷிப்பை ரத்து செய்யும் பட்சத்தில் அது வங்கதேச கிரிக்கெட்டிற்கு மேலும் தலைவலியை உண்டாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் நிதி நெருக்கடியை சந்திக்கும் நிலையில் தற்போது அணியின் முக்கிய ஸ்பான்சர்ரும் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருவது பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.