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வங்கதேச வீரர் நயீம் ஹசன் மீது காவல்துறை தாக்குதல்; ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

காவல்துறையினரால் நயீம் ஹசன் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படும் எனச் சட்டோகிராம் காவல் துறை உறுதியளித்துள்ளது.

நயீம் ஹசன்
நயீம் ஹசன் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 3:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: வங்கதேச கிரிக்கெட் வீரர் நயீம் ஹசன், காவல்துறையினரால் துன்புறுத்தப்பட்டுத் தாக்கப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ள சம்பவம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் தனது சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கதேச அணி ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடருக்கான வங்கதேச டெஸ்ட் அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் நயீம் ஹசனுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், வங்கதேசத்தின் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் தொடரை முடித்துவிட்டு நயீம் ஹசன் விமானம் மூலம் சட்டோகிராம் சென்றுள்ளார். அதன்பின் அவர் அங்கிருந்து ஆட்டோ மூலமாக வீடு திரும்பியபோது, செல்லும் வழியில் காவல்துறையினர் ஆட்டோவை வழிமறித்துள்ளனர். அதோடு, அதில் பயணம் செய்த நயீம் ஹசனைத் துன்புறுத்தி, அவர் மீது கொடூரத் தாக்குதல் நடத்தியதாக நயீம் ஹசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து நயீம் ஹசன் கூறுகையில், "ஆரம்பத்தில் நான் காவல்துறையினருக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி, எனது பைகளைச் சோதிக்குமாறு கூறினேன். ஆனால், அவர்கள் திடீரென எனது கழுத்தைப் பிடித்து இழுத்து, தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, வலுக்கட்டாயமாகத் தங்களது வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றனர். ஏன் இப்படிச் செய்கிறீர்கள் எனக் கேட்டதற்கு, என்னைக் கடுமையாகத் தாக்கித் துன்புறுத்தினார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் ஒரு தேசிய கிரிக்கெட் வீரர், டெஸ்ட் போட்டிகளில் நாட்டிற்காக விளையாடுகிறேன் என்று கூட அவர்களிடம் கூறினேன். ஆனால், அவர்கள் அதைக் காதில் வாங்கவே இல்லை. பின்னர், அவர்களுக்குத் தொலைபேசி மூலமாக மேலிடத்திலிருந்து அழைப்புகள் வந்து, என்னைப் பற்றிய விவரங்கள் தெரிந்த பிறகே அவர்களின் அணுகுமுறை மாறியது" என்று கூறியுள்ளார்.

ஜிம்பாப்வே தொடருக்கு நயீம் ஹசன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் வங்கதேச கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, இந்தச் சம்பவம் குறித்து முறையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சட்டோகிராம் காவல்துறையினர் உறுதியளித்துள்ளனர்.

இருப்பினும், வங்கதேச தேசிய அணிக்காக விளையாடும் வீரருக்கே சொந்த ஊரில் இந்த நிலைமையா என்ற கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்து வருகின்றன. இதனையடுத்து, இந்தச் சம்பவம் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி வருவதுடன், வீரர்களின் பாதுகாப்பு குறித்தான கேள்விகளையும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான வங்கதேச டெஸ்ட் அணி: நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ (கேப்டன்), ஷத்மன் இஸ்லாம், மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய், தன்சித் ஹசன், மொமினுல் ஹக், முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹீம், லிட்டன் குமார் தாஸ், தைஜுல் இஸ்லாம், நயீம் ஹசன், கலீத் அகமது, எபடோட் ஹொசைன், ஹசன் மஹ்மூத், தவ்ஹித் ஹிரிடோய், அமிட் ஹசன், ரோபியுல் ஹக்.

TAGGED:

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NAYEEM HASAN ASSAULTED
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நயீம் ஹசன்
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