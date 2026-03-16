பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வங்கதேசம் சாதனை: 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒருநாள் தொடரை வென்று அசத்தல்
வங்கதேச அணி 11 ஆண்டுகளுக்கு பின் முதல் முறையாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 9:27 AM IST
தாக்கா: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேச அணி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த பாகிஸ்தான் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளின் முடிவில் வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்து தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்திருந்தன. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று தாக்காவில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணிக்கு சைம் ஹசன் - தன்ஸித் ஹசன் தமிம் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் தன்ஸித் ஹசன் அரைசதம் கடக்க, இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 105 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தனர். அதன்பின் மற்றொரு தொடக்க வீரரான சைஃப் ஹசன் 36 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Century landmark! 🐯🏏 Tanzid Hasan Tamim smashes 107 runs off 107 balls. A masterclass innings for the Tigers! 🇧🇩⚡
முதல் சதத்தை விளாசிய தன்ஸித்
அதன்பின் களமிறங்கிய நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 27 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த லிட்டன் தாஸும் 41 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தன்ஸித் ஹசன், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்களை எடுத்த கையோடு தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
இறுதியில் தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 48 ரன்களை சேர்க்க, வங்கதேச அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 290 ரன்களை குவித்தது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு தொடக்கம் சரியாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், மாஸ் சதகாத் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய காஸி கோரி 29 ரன்களிலும், முகமது ரிஸ்வான் 4 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த அப்துல் சமாத் மற்றும் சல்மான் அலி ஆகா இணை சிறப்பாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் அப்துல் சமாத் 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த சாத் மசூத் 38 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
சல்மான் அலி சதம் வீண்
அதேசமயம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசிய சல்மான் ஆகா 9 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 106 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் கேப்டன் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களை சேர்த்த நிலையிலும், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக பாகிஸ்தான் அணி 50 ஓவர்களில் 279 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
வங்கதேசம் தரப்பில் தஸ்கின் அஹ்மத 4 விக்கெட்டுகளையும், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் 11 ஆண்டுகளுக்கு பின் வங்கதேச அணி முதல் முறையாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றியும் சாதனை படைத்துள்ளது.
இதற்கு முன் 2015ஆம் ஆண்டு வங்கதேச அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசிய தன்ஸித் ஹசன் தமிம் ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடர் முழுதும் அபாரமான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்திய நஹித் ரானா தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.