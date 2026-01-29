ETV Bharat / sports

இந்தியாவில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்கும் வங்கதேச அணி

இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கும் ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கேற்க வங்கதேச அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

ஆசிய ரைபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்
ஆசிய ரைபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 3:09 PM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் வங்கதேச அணி பங்கேற்க அனுமதி மறுத்த அந்நாட்டு அரசு, துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் கலந்து கொள்ள தமது வீரர்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்ப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஆசிய ஏர் ரைபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் நடைபெறவுள்ளன. அதன்படி இந்த தொடரானது பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்தியாவில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் வங்கதேச அணி பங்கேற்க அந்நாட்டு அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

முன்னதாக இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், பாதுகாப்பு காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி பங்கேற்க மறுத்த வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம், தங்கள் அணிகளின் போட்டிகளை வேறு நாட்டிற்கு மாற்ற ஐசிசியிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. ஆனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த நிலையில், வங்கதேச அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியது.

அது ஒருபுறம் இருக்க, தற்சமயம் இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கும் ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்காக வங்கதேச அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ள சம்பவம் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

இதுகுறித்து ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய வங்கதேச துப்பாக்கி சுடும் சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளர் அலேயா ஃபெர்டோசி, "வங்கதேச குழுவில் ஒரு துப்பாக்கி சுடும் வீரரும் ஒரு பயிற்சியாளரும் மட்டுமே உள்ளனர். அந்த வீரரின் பெயர் ரொபியுல் இஸ்லாம், பயிற்சியாளரின் பெயர் ஷர்மின் அக்தர். அவர்கள் இந்தியாவுக்குப் பயணம் செய்து போட்டியில் பங்கேற்க வங்கதேசத்தின் இடைக்கால அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேலும் இவர்கள் ஜனவரி 31ஆம் தேதி இந்தியா சென்றடைவார்கள்" என்று கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக இந்தியா-வங்கதேசம் இடையிலான பதற்றமான சூழ்நிலையால், ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை கொல்கத்த நைட் ரைடஸ் அணி நீக்கியது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த வங்கதேச அரசாங்கம், ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு காரணங்களை மேற்கொள் காட்டி இந்தியாவில் உலகக் கோப்பை தொடரிலும் பங்கேற்க போவதில்லை என்று வங்கதேசம் அறிவித்தது.

இதையும் படிங்க

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களின் போட்டிகளை இலங்கையில் நடத்தும் படி ஐசிசியிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தது. ஆனால் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் முடிவை ஐசிசி ஏற்க மறுத்துவிட்டது. மேலும் வங்கதேச அணிக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்தை டி20 உலகக் கோப்பையில் சேர்த்தும் ஐசிசி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. இதனால் தற்சமயம் ஸ்காட்லாந்து அணி குரூப் சி பிரிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நேபாளம் மற்றும் இத்தாலி அணிகளுடன் இணைந்து டி20 உலகக் கோப்பை எதிர்கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : January 29, 2026 at 3:16 PM IST

TAGGED:

ASIAN AIR GUN CHAMPIONSHIP
BANGLADESH SHOOTING TEAM INDIA
INDIA BANGLADESH SPORTS NEWS
இந்தியா வங்கதேசம்
BANGLADESH SHOOTING TEAM INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.