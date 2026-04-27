ஹிரிடோய் அதிரடியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய வங்கதேசம்; தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கி அசத்தல்
இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களை சேர்த்து வங்கதேச அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.
Published : April 27, 2026 at 5:46 PM IST
சிட்டகாங்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் வங்கதேச அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் நியூசிலாந்து அணி ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை வங்கதேச அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தி இருந்தது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் போட்டி சிட்டகாங்கில் இன்று தொடங்கியது.
இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணிக்கு தொடக்கம் சரியாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் டிம் ராபின்சன் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கட்டீன் கிளார்க் மற்றும் டேன் கிளீவர் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர்.
Huge wicket 💥🏏 Nick Kelly departs. Shoriful strikes, Sakib holds it safely 🇧🇩🔥#BCB #BANvsNZ #T20 #Cricket #Tigers pic.twitter.com/aKVZMQXhDL— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 27, 2026
அதன்பின், கட்டீன் கிளார்க் மற்றும் டேவ் கிளீவர் இருவரும் தலா 51 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் நிக் கெல்லி 39 ரன்களையும், ஜோஷ் கிளார்க்சன் 27 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 182 ரன்களை எடுத்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ரிஷாத் ஹொசைன் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு சைஃப் ஹசன் மற்றும் தன்ஸித் ஹசன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சைஃப் ஹசன் 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, தன்ஸித் ஹசனும் 20 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் லிட்டன் தாஸும் 21 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினார்.
இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் மற்றும் பர்வேஸ் ஹொசைன் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும், 57 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் பர்வேஸ் ஹொசைன் 28 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். ஆனாலும் மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடிய தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
Litton Kumar Das goes BIG 💥🏏That’s pure timing and class 🔥#BCB #Cricket #T20 #NewZealand #Tigers pic.twitter.com/KTVmRwSJcS— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 27, 2026
மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களையும், ஷமிம் ஹொசைன் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 31 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் வங்கதேச அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது.