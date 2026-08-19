உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 | அடுத்த சுற்றில் ஆயுஷ், சிந்து; லக்ஷ்யா, உன்னதி அதிர்ச்சித் தோல்வி!
ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டங்களில், இந்தியாவின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான லக்ஷ்யா சென் மற்றும் உன்னதி ஹூடா ஆகியோர் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.
Published : August 19, 2026 at 7:44 PM IST
டெல்லி: உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இன்றைய ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டங்களில், ஆடவர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டியும், மகளிர் பிரிவில் பி.வி. சிந்துவும் அபார வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
அடுத்த சுற்றில் ஆயுஷ் ஷெட்டி
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் புதுடெல்லியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, இலங்கையைச் சேர்ந்த துமிந்து அபவிக்ரமாவை எதிர்கொண்டார்.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த ஆயுஷ் ஷெட்டி, வெறும் 26 நிமிடங்களில் 21-08, 21-10 என்ற நேர் செட் கணக்கில் துமிந்து அபவிக்ரமாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆயுஷ் ஷெட்டி, நடப்பு உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
That is absolutely delightful! 🤩— BWF (@bwfmedia) August 19, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/FU6uvVh4zT
லக்ஷ்யா சென் அதிர்ச்சித் தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், இந்திய வீரர் லக்ஷ்யா சென், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் காரெட் டானை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமாகச் செயல்பட்ட லக்ஷ்யா சென், அதை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதேசமயம், பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் விளையாடிய காரெட், இரண்டாவது செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சமன் செய்தார்.
இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இந்த மூன்றாவது செட்டில் இரு வீரர்களும் கடுமையாகப் போராடிய நிலையில், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. இறுதியில் காரெட் 21-17 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில், காரெட் டான் 19-21, 21-19, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் லக்ஷ்யா செனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
This is huge!— BWF (@bwfmedia) August 19, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/H5bNZV90TF
சிந்து அபாரம், ஹூடா ஏமாற்றம்
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் முன்னணி நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, கனடாவின் வென் யு ஜாங்கை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து, 21-16, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கனடா வீராங்கனையை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் அவர் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
அதே சமயம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் மற்றொரு போட்டியில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா, கனடாவின் அனுபவம் வாய்ந்த மிச்செல் லீயை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை உன்னதி 21-11 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், பின்னர் கம்பேக் கொடுத்த மிச்செல் 21-09, 23-21 என்ற கணக்கில் அடுத்தடுத்த செட்களை வென்றார். இதன் மூலம் மிச்செல் லீ 11-21, 21-09, 23-21 என்ற செட் கணக்கில் உன்னதி ஹூடாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
🌟 Superstar for a reason! 🏸— BAI Media (@BAI_Media) August 19, 2026
PV Sindhu's quest for another Worlds medal stays on track as she comes through in straight games and enters the round of 16.
A super match awaits us against world No 3 Wang Zhi Yi 🍿#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/OGF9YHCdAY
இரட்டையர் பிரிவில் அசத்தல்
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான சாத்விக் சாய்ராஜ் - சிராக் ஷெட்டி இணை, பல்கேரியாவின் இவான் ருசேவ் - இலியான் ஸ்டொய்னோவ் ஜோடியை எதிர்கொள்ளவிருந்தது. ஆனால், போட்டி தொடங்கும் முன்னரே பல்கேரிய இணை இப்போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது. இதன் காரணமாக, சாத்விக் - சிராக் ஜோடி விளையாடாமலேயே நேரடியாக அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
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அதேபோல், இந்தியாவின் முன்னணி கலப்பு இரட்டையர் ஜோடியான துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ இணை, தங்களது இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் மக்காவு-வை சேர்ந்த லியோங் இயோக் சோங் மற்றும் இங் வெங் சி இணையை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியில் தொடக்கத்திலிருந்தே முழு ஆதிக்கத்தைச் செலுத்திய இந்திய ஜோடி, 21-11, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.