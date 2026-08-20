உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 | காலிறுதி வாய்ப்பை தவறவிட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி, பி.வி.சிந்து!
ஆயுஷ் ஷெட்டி, பி.வி.சிந்து ஆகிய இருவரும் தோல்வியைத் தழுவியதன் காரணமாக, இத்தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சவால் முழுமையாக முடிவுக்கு வந்தது.
Published : August 20, 2026 at 8:03 PM IST
டெல்லி: உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான ஆயுஷ் ஷெட்டி மற்றும் பி.வி.சிந்து ஆகியோர் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் புதுடெல்லியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, இந்தோனேசியாவின் அல்வி ஃபர்ஹானை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆயுஷ் ஷெட்டி ஏமாற்றம்
ஒரு கட்டத்தில் 14-18 எனப் பின்தங்கியிருந்த ஆயுஷ், அங்கிருந்து வலுவான கம்பேக் கொடுத்ததுடன், தொடர்ந்து 5 புள்ளிகளைப் பெற்று 19-18 என முன்னிலை பெற்றார். ஆனால், இறுதி நிமிடங்களில் ஃபர்ஹான் சிறப்பாகச் செயல்பட, முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டி போராடி இழந்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில், ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்தோனேசிய வீரர் அல்வி, ஆயுஷின் ஷாட்டுகளை மிக எளிதாக முறியடித்தார்.
🇮🇳 Not to be for Ayush Shetty today as he is beaten by Alwi Farhan, who was the better player 🇮🇩— BAI Media (@BAI_Media) August 20, 2026
But, as the Indian bows out with a wave to the home crowd, it is clear that the future is bright. A debut to build on! 💪🏾#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/09F2KNm8u8
இறுதியில், 45 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் இந்தோனேசியாவின் அல்வி ஃபர்ஹான் 21-19, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இத்தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தினார். அதேசமயம், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் எனப் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி, மூன்றாவது சுற்றுடன் வெளியேறி ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளார்.
பி.வி.சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி
அதேபோல், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, சீனாவின் வாங் ஷியியை எதிர்கொண்டார். ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் இரு வீராங்கனைகளும் 7-7 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தனர். ஆனால், அதன் பிறகு அதிரடி காட்டிய சீன வீராங்கனை வாங் ஷியி, சிந்துவிற்குப் புள்ளிகள் எடுக்க வாய்ப்பளிக்காமல் முதல் செட்டை 21-11 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார்.
Outstanding play 🤯— BWF (@bwfmedia) August 20, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/QAOMV5LneA
அதன்பின், இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த சிந்து, தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய அவர், இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி, ஆட்டத்தை சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தார். இதனால், இப்போட்டியின் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டை நோக்கி ஆட்டம் நகர்ந்தது. இதில் இருவருமே சிறப்பாக விளையாடியதால், யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்தது.
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ஒரு கட்டத்தில் சிந்து சிறப்பாக விளையாடி முன்னிலை பெற்றிருந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சீன வீராங்கனை 21-17 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், வாங் ஷியி 21-11, 15-21, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் பி.வி.சிந்துவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மறுபக்கம், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாக பி.வி.சிந்து தொடரிலிருந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறினார்.