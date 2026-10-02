'வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமலேயே சாதித்துள்ளேன்': தமிழக பேட்மிண்டன் வீரர் ஹரிஹரன் நெகிழ்ச்சி பேட்டி
"எனக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் இந்தப் பதக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். விளையாட்டு வீரர்களுக்காக பல சிறப்பான திட்டங்களை தமிழக அரசு தற்போது செயல்படுத்தி வருகிறது" என ஹரிஹரன் அம்சகருணன் தெரிவித்தார்.
Published : October 2, 2026 at 8:57 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: "வசதி வாய்ப்பு, பின்னணி என எதுவும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு சாதிப்பேன் என்று நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை" என ஆசிய பேட்மிண்டன் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற ஹரிஹரன் அம்ஸகருணன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியை சேர்ந்த பேட்மிண்டன் வீரர் ஹரிஹரன் அம்ஸகருணன், ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெண்கல பதக்கத்தை வாங்கிக் கொடுத்து பெருமை சேர்த்துள்ளார். இவரது சாதனையை பாராட்டி, ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை வழங்கி தமிழக அரசு கெளரவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், ஜப்பானில் இருந்து இன்று தமிழகம் திரும்பிய அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பின்னர், நேரு உள்விளையாட்டு அரங்குக்கு வருகை தந்த அவரை, தமிழக விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நேரில் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகத்துக்கு ஹரிஹரன் அம்ஸகருணன் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அவர் கூறுகையில், "ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பேட்மிண்டனில் இந்த சாதனையைப் படைத்த முதல் நபர் என்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
எனக்கு ஆதரவளித்த தமிழ்நாடு அரசு, முதல்வர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் SDAT குழுவினர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி.
|இதையும் படிங்க: எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து வழிகாட்டிப் பலகையில் இந்தி எழுத்துகள் மறைப்பு: அதிகாரிகளை பணியிடை நீக்கம் செய்து அரசு நடவடிக்கை!
கடந்த 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, எனக்கு எந்த வசதி வாய்ப்பும், பின்னணியும் இல்லை. அப்படியிருக்கையில், இந்த நிலைமைக்கு வருவேன் என்று நான் நினைத்துக் கூட பார்த்ததில்லை. ஆனால், எனக்குக் கிடைத்த தொடர் ஆதரவே என்னை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளது.
எனக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் இந்தப் பதக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். விளையாட்டு வீரர்களுக்காக பல சிறப்பான திட்டங்களை தமிழக அரசு தற்போது செயல்படுத்தி வருகிறது. 'எலைட்' திட்டத்தின் மூலம் ரூ. 30 லட்சம் வரை நிதியுதவி கிடைக்கிறது.
இத்தகைய ஆதரவு எனக்குப் பெரும் பக்கபலமாக இருந்தது. நான் மன்னார்குடி என்ற சிறு நகரத்தில் இருந்து வந்துள்ளேன். ஒரு சாதாரண கிராமப் பின்னணியில் இருந்து வந்து, இந்த அளவுக்கு சாதனை படைத்திருப்பதை பார்த்து எனது குடும்பத்தினரும், கிராம மக்களும் பெருமை அடைகின்றனர்" எனக் கூறினார்.