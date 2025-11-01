ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்த பாபர் ஆசாம் - தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது பாகிஸ்தான்!
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்து பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: லாகூரில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்றை பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
தென்னாப்பிரிக்கா சொதப்பல்
அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்கள் தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ரீஸா ஹென்றிக்ஸ், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஸோர்ஸி, மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே உள்ளிட்டோரு அடுத்தடுத்து ஒற்றை இலக்க ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக டெவால்ட் பிரெவிஸ் 25 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொதப்பினர்.
இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி 19.2 ஓவர்களில் 110 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 4 விக்கெட்டுகளையும், சல்மான் மிர்ஸா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் - சைம் அயுப் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 54 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.
பாகிஸ்தான் வெற்றி
பின்னர் 28 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஃபர்ஹான் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சைம் அயுப் அரைசதம் கடந்ததுடன், 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 71 ரன்களையும், பாபர் ஆசாம் 11 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 13.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 1-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை சமன் செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சல்மான் மிர்ஸா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
பாபர் ஆசாம் சாதனை
இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாம் 11 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். அந்தவகையில் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக ரோஹித் சர்மா 4,231 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் பாபர் ஆசாம் 4,234 ரன்களை எடுத்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள்
- 4234* - பாபர் அசாம்
- 4231 - ரோஹித் சர்மா
- 4188 - விராட் கோலி
- 3869 - ஜோஸ் பட்லர்
- 3710 - பால் ஸ்டிர்லிங்