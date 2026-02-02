ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியாவை ஒயிட்வாஷ் செய்த பாகிஸ்தான: கோலியின் சாதனையை முறியடித்து பாபர் அசத்தல்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதங்களை கடந்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை பாபர் ஆசாம் முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

பாபர் ஆசாம்
பாபர் ஆசாம் (AP)
Published : February 2, 2026 at 3:25 PM IST

லாகூர்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 111 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக தொடரை வென்றது.

பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி நேற்று லாகூரில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி சைம் அயுப் மற்றும் பாபர் ஆசாம் ஆகியோரின் அரைசதங்கள் காரணமாக 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 207 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக சைம் அயுப் 56 ரன்களையும், பாபர் ஆசாம் 50 ரன்களையும் எடுத்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக பென் துவார்ஷுயிஸ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் 23 ரன்களையும், கேமரூன் க்ரீன் 22 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி 16.5 ஓவர்களில் 96 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது நவாஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 111 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி ஒயிட்வாஷ் செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய முகமது நவாஸ் ஆட்ட நாயகனாகவும், தொடர்ந்து முழுவதும் அதிரடியாக விளையாடிய கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா தொடர் நாயகனாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

கோலியை முந்திய பாபர்

இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசாம் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதங்களை கடந்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை முறியடித்தார். முன்னதாக விராட் கோலி 38 அரைசதங்களை பதிவு செய்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது பாபர் ஆசாம் 39 அரைசதங்களை விளாசி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதங்கள்

  • பாபர் ஆசாம் - 39 அரைசதங்கள்
  • விராட் கோலி - 38 அரைசதங்கள்
  • ரோஹித் சர்மா - 32 அரைசதங்கள்

சர்வதேச அரங்கில் முதல் வீரர்

இதுதவிர இந்த போட்டியில் பாபர் ஆசாம் 50 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 4,500 ரன்களை கடந்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 4,500 ரன்களை எட்டிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். மேலும் இந்த வடிவில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர் என்ற பெருமையும் அவரிடம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள்

  • பாபர் ஆசாம் - 4,505 ரன்கள்
  • ரோஹித் சர்மா - 4,231 ரன்கள்
  • விராட் கோலி - 4,188 ரன்கள்
  • ஜோஸ் பட்லர் - 3,925 ரன்கள்
  • பால் ஸ்டிர்லிங் - 3,888 ரன்கள்

சாதனை பட்டியலில் முகமது நவாஸ்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது நவாஸ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பவுலர் என்ற சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக அந்த அணியின் முன்னாள் வீரர் உமர் குல் 2 முறை 5 விகெட்டுகளை கைப்பற்றியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை முகமது நவாஸ் சமன் செய்துள்ளார்.

