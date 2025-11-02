விராட் கோலி சாதனை முறியடித்த பாபர் ஆசாம்..! தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது பாகிஸ்தான்!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதங்களை அடித்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம் முறியடித்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்போது பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி நேற்று லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
மீண்டும் சொதப்பிய தென்னாப்பிரிக்கா
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் நட்சத்திர வீரர் குயின்டன் டி காக், லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் ஆகியோர் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த டெவால்ட் பிரெவிஸ் 2 சிக்ஸர்களுடன் 21 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த மேத்யூ பிரீட்ஸ்கேவும் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மேற்கொண்டு நிதானாமாக விளையாடிய ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் 34 ரன்களிலும், கேப்டன் டொனவன் ஃபெரீரா ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 29 ரன்களிலும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கார்பின் போஷ் 30 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 139 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகளையும், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் மற்றும் உஸ்மான் தாரிக் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பாபர் ஆசாம் அசத்தல் கம்பேக்
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் சைம் அயுப் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஃபர்ஹான் - பாபர் ஆசாம் இண பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ஃபர்ஹான் 19 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் சல்மான் ஆகாவும் பொறுப்பான அட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதன் மூலம் இருவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் 50 ரன்களைக் கடந்ததுடன், அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது.
The three consecutive boundaries that took Babar Azam to his half century... #PAKvSApic.twitter.com/t7SxWBYKLG
இதில் பாபர் ஆசாம் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்ய, சலமான் ஆகா 33 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு 9 பவுண்டரிகளுடன் 68 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த பாபர் ஆசாமும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்த களமிறங்கிய ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ் ஆகியோரும் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இருப்பினும் பாகிஸ்தான் அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் தரப்பில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய பாபர் ஆசாம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இந்த டி20 தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றியின் பங்காற்றிய ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் தொடர்நாயகன் விருதை வென்றார்.
விராட் சாதனை முறியடிப்பு
இந்த போட்டியில் பாபர் ஆசாம் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். அந்தவகையில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதங்களை அடித்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை பாபர் முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக விராட் கோலி 39 அரைசதங்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் பாபர் ஆசாம் 40 அரைசதங்களை விளாசி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் அதிக முறை 50+ ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள்
- 40 - பாபர் ஆசாம்*
- 39 - விராட் கோலி
- 37 - ரோஹித் சர்மா
- 31 - முகமது ரிஸ்வான்
- 29 - ஜோஸ் பட்லர்
- 29 - டேவிட் வார்னர்
பாபர் ஆசாம் சாதனை
முன்னதாக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை பாபர் ஆசாம் முறியடித்திருந்தார். ரோஹித் சர்மா 4,231 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் பாபர் ஆசாம் 4,302 ரன்களை எடுத்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.