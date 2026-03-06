ஜேக்ஸ் கேட்சை விட புரூக் கேட்ச் கடினமாக இருந்தது: அக்ஸர் படேல் ஓபன் டாக்
வில் ஜேக்ஸின் கேட்ச்சை காட்டிலும் ஹாரி புரூக்கின் கேட்ச்சை பிடிப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்ததாக இந்திய அணி வீரர் அக்ஸர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 6, 2026 at 4:17 PM IST
மும்பை: வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு 89 ரன்களை விளாசியதுடன், இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் அக்ஸர் படேல், தனது பீல்டிங் மற்றும் அணியின் வியூகம் குறித்து சில கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் வில் ஜேக்ஸின் கேட்ச்சை காட்டிலும் ஹாரி புரூக்கின் கேட்ச்சை பிடித்தது மிகவும் கடினமாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அக்ஸர் படேல், "இன்று மைதானத்தில் எங்கு திரும்பினாலும், பந்து என்னிடமே வருவது போல உணர்ந்தேன். அதிலும் குறிப்பாக இதில் வில் ஜாக்ஸ் கொடுத்த கேட்ச்சை விட, ஹாரி புரூக் கொடுத்த கேட்ச் தான் மிகவும் கடினமானது. பந்து வேகமாக வந்ததால் அதைச் சரியாகக் கணிப்பது சவாலாக இருந்தது. நான் பிடித்த கேட்சுகளில் எனக்கு பிடித்தமான கேட்ச்சும் அது தான்" என்று தெரிவித்தார்.
பந்துவீச்சு குறித்து பேசிய அக்ஸர், "வான்கடே மைதானம் மிகவும் சிறியது மற்றும் அவுட்ஃபீல்டு மின்னல் வேகத்தில் இருந்தது. இங்கிலாந்து வீரர்கள் அதிரடியாக விளையாடிய போது, ரன் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதே எங்களது முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. சரியான லைன் மற்றும் லெந்தில் பந்துவீசி அவர்களைத் தவறு செய்யத் தூண்டினோம். நாங்கள் எதிபார்த்த அளவு திட்டங்கள் செயல்படவில்லை என்றாலும், இறுதியில் வெற்றி பெற்றோம்" என்றார்.
இறுதிப்போட்டி குறித்து பேசிய அக்ஸர், "அது எனக்கு மிகவும் முக்கியமான போட்டியாகும். ஏனெனில் எனது சொந்த மண்ணில், எனது குடும்பத்தினர் மற்றும் மகன் முன்னிலையில் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் விளையாடுவது எனக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய கௌரவமாகு. அந்த தருணத்திற்காக தான் இத்தனை வருடங்களாக நான் காத்திருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.