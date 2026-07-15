அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் அபாரம்: சரிவிலிருந்து மீண்டு இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் என இரண்டிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அக்சர் படேல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : July 15, 2026 at 9:45 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோருக்கு பதிலாக குர்னூர் பிரார் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்தனர்.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜேக்கப் பெத்தெல் - பென் டக்கெட் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இதில் பெத்தெல் 14 ரன்களிலும், பென் டக்கெட் 43 ரன்களிலும் குர்னூர் பிரார் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் ஹாரி புரூக், ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
அடுத்து களமிறங்கிய வில் ஜேக்ஸும் 20 ரன்களை எடுத்த கையோடு நடையைக் கட்டினார். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 107 ரன்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஜோ ரூட் மற்றும் லியாம் டௌசன் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், சீரான வேகத்தில் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர்.
ROOOOOT! 🔥— England Cricket (@englandcricket) July 14, 2026
Down the wicket and into the stands 😍🚀 pic.twitter.com/TFTi8k4fdU
அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 68 ரன்களில் டௌசன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஜோ ரூட் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 76 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 47.5 ஓவர்களில் 258 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி சார்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அக்சர் படேல் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
பின்னர் 259 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் அனுபவ வீரர்களான ரோஹித் சர்மா 11 ரன்களுக்கும், விராட் கோலி 5 ரன்களுக்கும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஷுப்மன் கில் அரைசதம் கடந்தார். மேலும் இந்த போட்டியில் ஷுப்மன் கில் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 80 ரன்களை எடுத்த போது தசைப்பிடிப்பு காரணமாக அவதிப்பட்டார். அதன்பின் அவர் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் (Retired hurt) முறையில் மைதானத்தை விட்டுப் பாதியிலேயே வெளியேறி, சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
அவரைத் தொடர்ந்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 35 ரன்களில் ரன் அவுட்டாக, அடுத்து களமிறங்கிய கே.எல். ராகுலும் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் படேல் ஜோடி அபாரமாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகிய இருவரும் அரைசதம் கடந்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர்.
How much are you rating this match-winning 1️⃣0️⃣2️⃣-run stand? 👇#TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/ta1pvUOXtB— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
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இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அக்சர் படேல் 57 ரன்களையும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 52 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும், இப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் என இரண்டிலும் ஆல்-ரவுண்டராக அசத்திய அக்சர் படேல் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.